Występ tanecznej grupy Mayyas w finale trwającej 17. edycji "America's Got Talent" oczarował wszystkich trenerów, widzów i internautów. Dziewczęca ekipa z Libanu niemal od początku zaliczana była do grona faworytów.

Mayyas Stuns The Judges With an Unbelievable Performance | AGT Finals 2022

W trakcie ogłoszenia wyników zobaczyliśmy nie tylko skróty wszystkich finałowych występów, ale również specjalny show, podczas którego finaliści zaprezentowali się na scenie w towarzystwie zwycięzców poprzednich edycji, innych finalistów tego sezonu albo gwiazd. Tancerki wystąpiły z Kristy Sellars, która także przeszła do finałowej piątki.

Do kolejnego etapu przeszli także: Drake Milligan, Metaphysic i Chapel Hart.

Ostatecznie okazało się, że rozstrzygnięcie odbyło się pomiędzy tancerzami. Milion dolarów i możliwość występowania w Las Vegas zdobyła libańska grupa Mayyas.

Przypomnijmy, że zespół miejsce w półfinale programu otrzymał dzięki Sofii Vergarze, która przyznała mu Złoty Przycisk na castingu.

"Nie chcę nic komentować, gdybym tylko mogła, to bym im dała od razu kolejny Złoty Przycisk" - powiedziała zachwycona Sofia Vergara po półfinałowym występie.

Wideo