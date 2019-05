"Lato #naMAXXXa" w Wodzisławiu: Gwiazdami Cleo, Kombii i Kult

W dniach 8-9 czerwca na Stadionie Miejskim w Wodzisławiu odbędzie się kolejny koncert w ramach wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa".

Cleo będzie jedną z gwiazda "Lata #naMAXXXa" w Wodzisławiu /Artur Zawadzki / Reporter

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Natalia Szroeder walczy z kreacją 1 7 Natalia Szroeder zmaga się z kreacją podczas koncertu "Miłość jest wszystkim" w Gdyni Autor zdjęcia: Wojciech Strozyk/ Źródło: Reporter 7

Rok później imprezy odbyły się w 17 miastach i zgromadziły ponad 300 tysięcy osób. Wśród gwiazd cyklu byli m.in. Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Urszula, Bajm, Sarsa, Mateusz Ziółko, Wilki, Zenek Martyniuk, Sławomir, Kombii i Feel.

W tym roku RMF MAXXX razem z gwiazdami odwiedzi prawie dwadzieścia polskich miast. Jak zwykle czekają na słuchaczy koncerty, konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Bednarka, Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Feel, Mroza, Cleo, Sarsę, Lanberry i wielu innych.

Niezmiennie piękna Sylwia Grzeszczak kończy 30 lat 1 15 Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Sylwia Grzeszczak 7 kwietnia obchodzi swoje 30. urodziny. Ma na swoim koncie długą muzyczną drogę i karierę, której owocem są jak dotąd cztery studyjne albumy. Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 15

Lato #naMAXXXa odwiedzi m.in. Koszalin, Świnoujście, Kołobrzeg, Łebę, Łódź, Rybnik i Częstochowę.

W przyszły piątek (8 czerwca) w Wodzisławiu wystąpią Cleo, Mrozu i grupa Kult.

Jeszcze w tym roku ma się ukazać nowa solowa płyta Cleo. Dotychczas poznaliśmy piosenki "Łowcy Gwiazd" (posłuchaj!), "Eva" (sprawdź!), "Film" (posłuchaj!) i "WRRRA", jednak pierwszym singlem promujący niezależny projekt został właśnie utwór "Za krokiem krok".

- Wracam do tych najgłębszych korzeni - mówi w rozmowie z Interią wokalistka, która popularność zdobyła dzięki współpracy z Donatanem.

Przypomnijmy, że poprzedni album Cleo - "Bastet" - ukazał się we wrześniu 2016 roku.

Całość nowego projektu muzycznie utrzymana będzie w konwencji vintage z elementami funku, soulu muzyki lat 60.

Clip Cleo Za krokiem krok

Mrozu właśnie świętuje 10-lecie swojej pracy artystycznej. Do jego największych przebojów należą piosenki "Miliony monet", "Jak nie my to kto", "Napad", "Nic do stracenia" (z chórem Sound'n'Grace) i "Szerokie wody".

Obecnie wokalista promuje wydaną w kwietniu nową płytę "Aura".

Dowodzona przez Kazika Staszewskiego grupa Kult to legenda polskiego rocka.

Zespół w ciągu 37 lat działalności zagrał ponad 3000 koncertów, niemal zawsze wyprzedawanych na pniu. Wydał 15 albumów studyjnych i dwa koncertowe - wszystkie z doskonałymi wynikami sprzedaży, bez problemu osiągające status platyny.

Z kolei w sobotę 9 czerwca zaprezentują się DJ Sofi, Michał Szczygieł i zespół Kombii.

Michał Szczygieł zdobył popularność w ósmej edycji "The Voice of Poland", w której doszedł do samego finału. Po programie TVP zaprezentował m.in. single "Nic tu po mnie" i "Będzie, co ma być" oraz nagraną w duecie z Chiarą Grispo piosenkę "Since You Left Me".

Zespół Kombii rozpoczął działalność w 2003 r. Do życia powołali go muzycy związani wcześniej z grupą Kombi: wokalista i gitarzysta Grzegorz Skawiński, basista Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 roku perkusista Jan Pluta. Obecny skład tworzą świętujący niedawno 40-lecie swojej współpracy Skawiński i Tkaczyk oraz perkusista Adam Tkaczyk (syn Waldemara) i grający na klawiszach Wojciech Horny.

Dyskografię zespołu zamyka na razie płyta "Wszystko jest jak pierwszy raz" (2014) i koncertówka "Kombii symfonicznie" (2016).

