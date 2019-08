Aurora wystąpi podczas Kraków Live Festival 2019. Zmiana w programie imprezy

Norweska wokalistka, kompozytorka i producentka o pseudonimie ​Aurora dołącza w ostatniej chwili do składu rozpoczynającego się w piątek (16 sierpnia) Kraków Live Festival. Skandynawska artystka zastąpi odwołaną Banks.

Aurora będzie jedną z gwiazd Kraków Live Festival 2019 /Steve Jennings/WireImage /Getty Images

Aurora zaliczana jest do grona jednej z najciekawszych skandynawskich artystek popowej alternatywy ostatnich lat.

Reklama

Norweżka wystąpi w piątek (16 sierpnia) na Kraków Stage o godzinie 22:15.

Wokalistka, kompozytorka i producentka zadebiutowała w 2015 roku EP-ką "Running With the Wolves", a rok później ukazał się jej debiutancki album "All My Demons Greeting Me as a Friend". Z każdym kolejnym rokiem jednała sobie coraz większą grupę fanów, którzy pokochali ją za wyjątkową artystyczną wrażliwość.

W czerwcu ukazał się jej najnowszy album "A Different Kind of Human (Step 2)", który jest kolejnym rozdziałem jej ubiegłorocznego wydawnictwa "Infections of a Different Kind (Step 1)".

Organizatorzy Kraków Live Festival informują dodatkowo, że piątkowy koncert Ski Mask The Slump God odbędzie się o godzinie 19:00 na Main Stage.



Final Call Tickets dostępne są do wyczerpania puli biletów:



Karnet 2 dni - 419 zł

Karnet 2 dni z polem namiotowym - 479 zł

Bilet jednodniowy - 269 zł.

Aurora promuje nową płytę 1 / 10 Aurora bez zapowiedzi wydała płytę Źródło: materiały promocyjne udostępnij