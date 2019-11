Eurowizja Junior 2019: Jak wyglądają rodzice Viki Gabor?

Viki Gabor ze swoim utworem "Superhero" wygrała konkurs Eurowizji Junior. 12-letnia wokalistka ma muzyczne korzenie, o których wielokrotnie wspominała.

Viki Gabor szybko podbiła serca fanów /Alexey Vitvitsky/SPUTNIK Russia/ / East News

"Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Nie mamy po prostu słów. Jesteśmy bardzo dumni z Wiktorii" - powiedziała po konkursie mama Viki Gabor. "Spodziewałem się, że będzie w pierwszej piątce lub dziesiątce. To jest fenomen" - dodał jej mąż.

Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia. Małżeństwo ma własny zespół folkowy, a mama Viki zawodowo zajmuje się śpiewaniem. Siostra zajmuje się komponowaniem i pisaniem tekstów piosenek.

"Od najmłodszych lat miałam kontakt z muzyką, ona zawsze była i zawsze będzie obecna w moim domu. Moja rodzina jest bardzo umuzykalniona. Pamiętam, że kiedyś moi rodzice zorganizowali niewielkie karaoke i wtedy po raz pierwszy usłyszeli, jak śpiewam. Wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać mojego głosu, byli pod ogromnym wrażeniem" - opowiadała młoda piosenkarka.

Wiktoria jest bardzo podobna do swojej mamy i starszej siostry, Melisy. Wszystkie mają długie, ciemne włosy i ciemną karnację. Rodzinę Viki można było zobaczyć w Gliwicach podczas konkursu Eurowizji. Wcześniej kibicowali 12-latce za kulisami sceny "The Voice Kids", w którym Gabor zajęła drugie miejsce.



Gabor urodziła się w Niemczech, wychowywała się w Wielkiej Brytanii, a później wraz z rodziną przeprowadziła się do krakowskiej Nowej Huty.

Na Eurowizji wykonała piosenkę "Superhero". Autorami przeboju są: Patryk Kumór i Lanberry - którzy napisali również tekst do utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel (zwycięska piosenka z Eurowizji Junior 2018) - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek. Polska zdobyła łącznie 278 punktów (112 w głosowaniu jurorów, a w głosowaniu widzów - 166). Na drugim miejscu uplasował się Kazachstan (Jeżhan Maksim), a na trzecim Hiszpania (Melani García).

"Trzeba wierzyć w siebie i mieć dobry zespół. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało" - przyznała w pierwszym wywiadzie, zaraz po zwycięstwie. Dodała, że wszyscy uczestnicy są superbohaterami. "Będę płakać z radości do końca mojego życia" - powiedziała na koniec Gabor.