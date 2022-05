Mołdawię w tym roku na Eurowizji reprezentował zespół Zdob și Zdub z piosenką "Trenuletul", która opowiada o podróży pociągiem z Kiszyniowa do Bukaresztu.

Specyficzny utwór, który wbija się w głowę zwłaszcza refrenem brzmiącym: "Hey how! Let’s go! / Folklore and Rock'n'roll. Pleacă trenul! Unde esti? Chișinău - București", przykuł uwagę widzów Eurowizji.

Wideo Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul - LIVE - Moldova 🇲🇩 - Grand Final - Eurovision 2022

Już po pierwszym półfinale nawet najwytrwalsi fani Eurowizji byli pod wielkim wrażeniem utworu mającego znamiona "wkręcającego się w ucho" hitu.

"Reklama Eurowizji to właśnie ona. Mołdawia proszę państwa", "Chcę to samo z apteki, co Mołdawianie", "Jak na weselu albo imieninach cioci Krysi", "Mołdawia myślała, że to dożynki", "Nie rozumiem, ale buja", "Brzmi jak góralskie wesele" - pisali w sieci widzowie.



Eurowizyjne konto BBC na Twitterze, które w prześmiewczy sposób komentuje występy na Eurowizji uznało natomiast, że występ Mołdawii to esencja Eurowizji:

"Jeśli ktoś pyta czym jest Eurowizja, Ci goście są odpowiedzią".



Eurowizja 2022: wielki sukces Mołdawii w finale

Choć nie dawano im na to większych szans, okazało się, że reprezentanci Mołdawii naprawdę spodobali się publiczności. Choć od jury dostali zaledwie 14 głosów, to telewidzowie przyznali im ich aż 239! Dzięki temu zawędrowali w głównej tabeli bardzo wysoko, aż na 7. miejsce! Tym samym pokonali uznawanych za faworytów, m.in. Grecję, Portugalię, Holandię, a byli jedynie jedno miejsce niżej od mocno faworyzowanych gospodarzy.

Czy w takim razie przyszłością Eurowizji są podobne występy? Trudno było znaleźć elementy wspólne między występem np. Sama Rydera z Wielkiej Brytanii, ale elementy folkloru ze zwycięskiej piosenki Ukrainy, podobnie jak w numerze Mołdawii mogą sugerować, że fani Eurowizji w piosenkach szukają właśnie elementów narodowych tożsamości.

Wideo Kalush Orchestra - Stefania - LIVE - Ukraine 🇺🇦 - Grand Final - Eurovision 2022

Kim są muzycy Zdob și Zdub?

Dla reprezentantów Mołdawii nie jest to pierwsza Eurowizja, występowali na niej już dwukrotnie - w 2005 i 2011 roku. Zajęli wtedy odpowiednio szóste i dwunaste miejsce. Na krajowej scenie muzycznej są aktywni od pierwszej połowy lat 90. Wokalistą składu jest Roman Jagupow.

Grupie na scenie towarzyszy orkiestra braci Adwahow. Z powodu limitów, jakie na reprezentantów nakładają organizatorzy, jeden z członków zespołu nie mógł pojawić się na scenie.