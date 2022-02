Przypomnijmy, że początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia.



Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant.

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Reklama

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie Turyn we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin, który w 2021 roku zdobył pierwsze miejsce.

Ania Byrcyn - "Dokąd?"

Urodzona w Kanadzie, ale mieszkająca w Zakopanem Ania Gąsienica-Byrcyn pochodzi z jednego z najstarszych podhalańskich rodów. Ania muzyką i śpiewaniem zajmuje się od 5. roku życia. Od 2018 r. występuje w zespole ludowym 9 Syił, z którym koncertowała od Kościeliska, aż po Pekin czy Delhi. Obecnie studiuje w Katowicach na wydziale jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Szeroka publiczność poznała ją w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Podopieczna Edyty Górniak dotarła do samego finału, w którym triumfował Krystian Ochman. Na Eurowizję przygotowała piosenkę "Dokąd".

Clip Ania Byrcyn Dokąd?

Daria - "Paranoia"

Darię (znaną też jako Daria Marx) fani programu "The Voice of Poland" mogą pamiętać ją z 10. edycji (2019 rok). Krótko po udziale w programie, piosenkarka podpisała kontrakt z niemiecką wytwórnią Pelican Songs. W kwietniu 2020 roku wydała debiutancki singel "Leave a Sign", nagrany z udziałem Carsky'iego. Wykonująca pop wokalistka nie musiała długo czekać na przełom - niecały rok później, w marcu 2021 roku, wydała przebojowy numer "Love Blind", który podbił stacje radiowe w Polsce. Piosenka odniosła też sukces na listach przebojów m.in. w Brazylii, Belgii czy Norwegii.



Nieco ponad pół roku później nadszedł dla Darii kolejny dobry moment - w październiku 2021 roku ukazała się piosenka "Paranoia", która została zgłoszona do konkursu Eurowizji. Okazało się, że utwór przebił wyniki jej wcześniejszego singla i stał się jeszcze większym radiowym i streamingowym hitem.



Clip DARIA PARANOIA

Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

Emilia Dębska brała udział w 7. edycji "The Voice of Poland", podczas którego w przesłuchaniach wokalistka zaśpiewała piosenkę "Suddenly I See". Dębska znalazła się w drużynie Edyty Górniak, niestety z programu odpadła na etapie bitew.



Ciekawostką jest fakt, że to nie pierwszy raz, kiedy Mila próbuje swoich sił w konkursie Eurowizji. Wokalistka mieszka w Słowenii i próbowała już dostać się do konkursu jako reprezentantka tego kraju. W preselekcjach wykonywała wtedy piosenkę "Svoboda". Ostatecznie nie udało się dostać do konkursu. Na ten rok zaproponowała piosenkę "All I Need".

Clip MILA ALL I NEED

Karolina Lizer - "Czysta woda"

Karolina Lizer to wokalistka, pianistka i klawesynistka. Lekcji śpiewu udzielała jej sama Elżbieta Zapendowska. W jej muzyce słychać mocne wpływy muzyki folk. Więcej o wokalistce dowiesz się tutaj .

"Czysta woda" to utwór przygotowany we współpracy z Bum Bum Orkestar. Kilka osób w komentarzach pod teledyskiem nazwało piosenkę "dożynkową", jednak pojawili się i tacy, którzy uważają, że ze względu na jej odmienny styl, ma duże szanse w konkursie.

Wideo Karolina Lizer & Bum Bum ORKeSTAR - "Czysta woda" (Official Audio)

Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

Znana z hitu "Cliché" Karolina Stanisławczyk połączyła siły z kolumbijską piosenkarką - Chiką Toro, czego efektem jest taneczna, latynoska piosenka "Move". Piosenka utrzymana jest w latynoskich, reggaetonowych brzmieniach; zawiera tekst w języku hiszpańskim, angielskim i polskim.

"Nasza piosenka to prawdziwy wulkan energii. Świetnie się nam razem pracowało i nie możemy doczekać się show, które przygotowujemy na finał preselekcji do Eurowizji! Jest to dla nas nowe, super doświadczenie, a także, mam nadzieję, dla naszych fanów, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego niecodziennego połączenia" - mówi Karolina Stanisławczyk.



Clip Karolina Stanisławczyk Move - feat. Chika Toro

Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

Kuba Szmajkowski (przed Eurowizją przedstawiający się jako KUBA) szerokiej publiczności dał się poznać w pierwszej edycji "The Voice Kids" (2018), gdy miał 15 lat. W show TVP zachwycił jurorów, którzy podczas przesłuchań nagrodzili go owacją na stojąco. Ostatecznie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarł do finału. Wchodził w skład kwartet 4Dreamers, który został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids".

"Lovesick" opowiada o ciężkiej relacji, która bardzo nam szkodzi, ale jednocześnie nie potrafimy z niej zrezygnować. Inspiracją do jej powstania były doświadczenia wokalisty.



Clip Kuba Szmajkowski LOVESICK

Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

Przypomnijmy, że w 2009 roku Lidia Kopania utworem "I Don't Wanna Leave" zwyciężyła w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji i reprezentowała Polskę podczas półfinałowych koncertów w Moskwie. Nie udało się jej wówczas awansować do finału (zajęła 12. miejsce w półfinale).



Utwór "Why Does It Hurt" stworzyli Ylva i Linda Persson, a także Rickard Bonde Truumeel. To również twórcy piosenki "Flashlight", z którą Kasia Moś wyjechała na Eurowizję w 2017 roku.



Wideo Why Does It Hurt - Lidia Kopania (lyric video) - Eurovision Poland 2022

Krystian Ochman - "River"

Zdaniem wielu fanów to właśnie Ochman z utworem "River" jest głównym kandydatem do reprezentowania Polski podczas Eurowizji 2022 w Turynie.



"W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze "River" mówi wokalista.



Clip Ochman River

Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

Julia i Wiktora Szlachta to bliźniaczki, które szerszej publiczności po raz pierwszy przedstawiły się w "Szansie na Sukces: Opole 2019". W programie śpiewały utwór "Sing Sing" Maryli Rodowicz i wygrały swój odcinek. Mają za sobą również występy na Festiwalu w Opolu w 2020 roku, gdzie zaśpiewały piosenkę "Na niby". Za piosenkę "Drogowskazy" odpowiadają Piotr Walicki (muzyka) oraz Monika Wydrzyńska (tekst).

Wideo Siostry Szlachta - Drogowskazy (Lyrics Video) #eurovision #eurovision2022 #eurowizja

Unmute - "Głośniej niż decybele"

Zespół Unmute powstał w ramach nietypowej kampanii prowadzonej przez Polski Związek Głuchych - grupa również składa się z niesłyszących muzyków. “Osoby niesłyszące przede wszystkim czują muzykę poprzez drgania, wibracje, zwiększone basy. Czują ja całym swoim ciałem, tańczą i śpiewają muzykę w języku migowym i tym samym słuchają jej" - tłumaczył Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.



Zespół na Eurowizję przygotował piosenkę "Głośniej niż decybele". Autorem tekstu utworu jest Michał Pakuła, a muzykę skomponował Michał "Fox" Król. Przeczytaj więcej o zespole tutaj .