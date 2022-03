Krystian Ochman z utworem "River" został wybrany na reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji w 2022 w Turynie. Wokalista pokonał był najlepszy w głosowaniu widzów oraz tuż za Darią w głosowaniu jurorów.

Co Edyta Górniak myśli o Krystianie Ochmanie?

Pierwszą polską reprezentantką na Eurowizji, była 1994 roku Edyta Górniak, podczas konkursu w Dublinie. Wokalistka wystąpiła z utworem "To nie ja!".



Co ciekawe, nasza reprezentantka była o krok od dyskwalifikacji, gdyż zaśpiewała na próbie po angielsku (czego ówczesne przepisy zabraniały).



Protestowali m.in. Hiszpanie oraz Szwedzi. Ostatecznie wokalistka wystąpiła i zachwyciła publiczność. Górniak zdobyła 166 pkt. i zajęła drugie miejsce. Bezkonkurencyjni tego dnia byli Irlandczycy Paul Harringhton i Charlie McGettigan.

Zobacz występ Edyty Górniak:



Edyta Górniak odpowiedziała portalowi "Jastrząb Post" co myśli o Krystianie Ochmanie i jakie według niej ma szanse w konkursie."Pracowałam z nim, spotykaliśmy się wielokrotnie w czasie programu 'The Voice of Poland', i to jest taka naturalna klasa, kultura osobista, przepiękny głos, pracowitość i piękny utwór, więc będzie fajnie" - odpowiedziała gwiazda.Zapytana o rady dla przyszłego reprezentanta Polski, zwróciła uwagę na zdrowie i dobrą kondycję wokalną."Ważne, żeby miał też zdrowe gardło. Chociaż ja wyśpiewałam drugie miejsce chorym gardłem. Cuda się zdarzają. Ale myślę, że tylko koncentracja i będzie super" - zapewnia Edyta Górniak.

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana oraz Macieja Ochmana, byłego muzyka Róż Europy, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).