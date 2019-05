Eurowizja 2019: Zmiana wyników głosowania! Oficjalny komentarz organizatora

Europejska Unia Nadawców dokonała korekty wyników głosowania jurorów. Wszystko z powodu zamieszania wokół punktów przyznanych przez Białoruś.

Tamara Todewska kilka dni po zakończeniu Eurowizji została zwyciężczynią głosowania jurorów /Guy Prives /Getty Images

Na krótko przed finałem białoruscy jurorzy publicznie ujawnili, na kogo głosowali w pierwszym półfinale. Takich praktyk kategorycznie zabraniają jednak organizatorzy Eurowizji.

Reklama

Za złamanie regulaminu sędziowie z Białorusi zostali odsunięci od oceniania, a punkty, które zobaczyliśmy podczas telewizyjnej transmisji miały być średnią głosowania jury z innych krajów byłego Związku Radzieckiego.

Jak się jednak okazało na wizji i te uśrednione wyniki przekazano błędnie (w odwrotnej kolejności do tego, co wyliczył algorytm). Podczas transmisji ogłoszono, że 12 pkt. trafia do Izraela a 10 do Estonii. Punkty otrzymały również: Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, San Marino, Serbia, Islandia i Australia.



Eurowizja 2019: Pierwszy półfinał 1 12 14 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Zobacz, kto wystąpił! Kate Miller-Heidke (Australia) Autor zdjęcia: JACK GUEZ / AFP Źródło: East News 12

W rzeczywistości tabela punktów wyglądała następująco:

12 pkt. Malta

10 pkt. Północna Macedonia

8 pkt. Cypr

7 pkt. Włochy

6 pkt. Holandia

5 pkt. Azerbejdżan

4 pkt. Szwajcaria

3 pkt. Grecja

2 pkt. Szwecja

1 pkt. Rosja.



Po korekcie głosów Europejska Unia Nadawców wystosowała oficjalny komunikat:

"W trakcie standardowego przeglądu odkryliśmy, że z powodu błędu ludzkiego użyto nieprawidłowego zagregowanego wyniku. Nie miało to wpływu na obliczanie punktów pochodzących z głosowania telewidzów w 41 krajach uczestniczących, a ogólny zwycięzca i cztery najlepsze piosenki konkursu pozostały niezmienione" - czytamy.



Wyniki uległy jednak zmianie na dalszych lokatach. Na piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji przesunęła się Szwecja kosztem Norwegii. Siódme miejsce dzięki ostatecznym wynikom zajęła Tamara Todewska z Macedonii Północnej. Po aktualizacji wyników uczestniczka została też zwyciężczynią głosowania jurorów.



Eurowizja 2019 - finał 1 23 Dana International wystąpiła na otwarcie Eurowizji 2019 Autor zdjęcia: JACK GUEZ Źródło: AFP 23

Na dalszych lokatach awans zaliczył reprezentacje: Cypru (z 13. miejsca na 15.), Malta (awans na pozycję 14.), Albania (ostatecznie 17. lokata) oraz San Marino (dzięki ostatecznym wynikom Serhat przesunął się na 19. pozycję).

64. Konkurs Piosenki Eurowizji wygrał Duncan Laurence (Holandia) z utworem "Arcade".