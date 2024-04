Barbara Kurdej-Szatan po znakomitym wcieleniu się w Adele w szóstym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo", tym razem dostała do wykonania przebój młodszej, ale równie popularnej gwiazdy pop - Billie Eilish. Aktorka ponownie oczarowała jury, a ogromne wrażenie zrobiła przede wszystkim na Małgorzacie Walewskiej.

Reklama

"Billie Eilish mówi o tym, co to młode pokolenie gnębi, a jest to głównie depresja, brak czasu rodziców. Dzieci są zostawione same sobie i mediom społecznościowym. I właśnie dlatego ta Billie Eilish jest taka ważna. Miałam wrażenie, że ta piosenka z każdym słowem staje się bardziej twoja. Na początku bardziej musiałaś się skupić, a potem im było dalej, czułam jak ona bardziej wchodzi do ciebie do środka. Dlatego bardzo ci dziękuję za te emocje i za tę opowieść" - komentowała.



Billie Eilish i jej wielki hit do filmu "Barbie"

Wielki przebój Billie Eilish "What Was I Made For" swoją premierę miał w lipcu 2023 roku, na krótko przed premierą największego kinowego hitu zeszłego roku - "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig.



"Skomponowaliśmy tę piosenkę specjalnie dla 'Barbie', to dla mnie ogromne wyróżnienie. Ten film zmieni wasze życie i mam nadzieję, że ten utwór także. Przygotujcie się na szloch" - napisała na swoim Instagramie Billie Eilish .

Piosenka napisana razem z bratem Finneasem stała się kolejnym dużym przebojem artystki, za którego dostała Złotego Globa oraz drugiego Oscara w swojej krótkiej karierze, zostając tym samym najmłodszą artystką z dwoma Oscarami na koncie.



Kim jest Billie Eilish?

Eilish zyskała rozgłos w 2015 roku za sprawą singla "ocean eyes". Debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" również zanotował debiut na szczycie w USA oraz w 17 innych krajach po premierze w 2019.

Był najczęściej odtwarzanym albumem roku na całym świecie. Oba krążki zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte zarówno przez fanów, jak i krytyków. Billie Eilish napisała, wyprodukowała i nagrała obie płyty wspólnie z bratem.

Artystka pobiła mnóstwo rekordów i przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i wygrała w kluczowych kategoriach podczas rozdania Grammy - w trakcie 62. ceremonii zdobyła statuetki w kategoriach najlepszy nowy artysta, album roku, nagranie roku, utwór roku oraz najlepszy album wokalny pop. Jest także najmłodszym wykonawcą, który napisał i nagrał oficjalną piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie - "No Time To Die".

Jej trzeci album - "Hit Me Hard And Soft" - ukaże się 17 maja 2024 roku.