"Twoja twarz brzmi znajomo": Jurorom zabrakło słów! Kto wcielił się w Tinę Turner?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.



Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutował Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego. W roli prowadzących występują Maciej Dowbor i Maciej Rock.



Reklama

W jesiennej edycji występują Ewelina Flinta (finalistka pierwszej edycji "Idola"), 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski (znany z "The Voice Kids"), 25-letnia aktorka Pola Gonciarz (znana z serialu "Na dobre i na złe"), Nick Sinckler (wokalista znany m.in z występów z Kayah czy Natalią Kukulską), aktor Jakub Gąsowski, aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz (śpiewał m.in. u Piotra Rubika), aktorka i wokalistka Magdalena Kumorek (m.in. seriale "Samo życie", "W rytmie serca", "Przepis na życie") oraz Jagoda Szydłowska, która jest zawodniczką spoza show-biznesu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Nick Sinckler jako Tina Turner. "Był ogień"

Po siedmiu odcinkach prowadzi Kuba Szmajkowski (157), przed Nickiem Sincklerem (152) i Marcinem Januszkiewiczem (145). W piątek Nick Sinckler wcieli się w Tinę Turner w jej przeboju "Disco Inferno" . Za oryginalną wersję z 1976 r. odpowiada grupa The Trammps, a rok później popularność zapewniła piosence wykorzystanie na ścieżce dźwiękowej do kultowego filmu "Gorączka sobotniej nocy". Zmarła w maju 2023 r. Tina Turner odświeżyła ten utwór w 1993 r. na potrzeby ścieżki dźwiękowej do produkcji "What's Love Got to Do with It".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Twoja twarz brzmi znajomo”: Nick Sinckler jako Tina Turner. „To był ogień” Polsat

"No po prostu nie mam słów" - komentowała Małgorzata Walewska. "No co ja mogę powiedzieć? To był taki ogień! Rewelacja, jestem zachwycony. Znakomity jesteś, świetny! No i tyle" - ocenił Paweł Domagała.