"Twoja twarz brzmi znajomo" - finał: Będzie gorąco! Kto wygra?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.



Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutował Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego. W roli prowadzących występują Maciej Dowbor i Maciej Rock.



W jesiennej 19. edycji występują Ewelina Flinta (finalistka pierwszej edycji "Idola"), 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski (znany z "The Voice Kids"), 25-letnia aktorka Pola Gonciarz (znana z serialu "Na dobre i na złe"), Nick Sinckler (wokalista znany m.in z występów z Kayah czy Natalią Kukulską), aktor Jakub Gąsowski, aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz (śpiewał m.in. u Piotra Rubika), aktorka i wokalistka Magdalena Kumorek (m.in. seriale "Samo życie", "W rytmie serca", "Przepis na życie") oraz Jagoda Szydłowska, która jest zawodniczką spoza show-biznesu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto wystąpi w finale?

Do finałowej czwórki awansowali Nick Sinckler (209 punktów), Kuba Szmajkowski (180), Marcin Januszkiewicz (173) i Ewelina Flinta (162). Najlepsza czwórka rozpocznie piątkowy odcinek jako piękne dziewczęta z zespołu The Pussycat Dolls z przebojem "Sway". Poza tym uczestnicy będą mogli sami wybrać, w kogo się wcielą w finale, by móc zaśpiewać utwory najbliższe ich sercu.

"Niezmiennie od 19. edycji zobaczymy także dwa duety stworzone z pozostałej czwórki artystów, którzy nie dostali się do finału. Czeka nas wiele pięknych emocji, prawdziwych wzruszeń i miłych niespodzianek" - czytamy w zapowiedzi finału.

