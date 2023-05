Jeśli jesteś na to gotowy, czekamy na Twoje zgłoszenie w terminie 5 maja 2023 - 15 czerwca 2023.



"Zapewniamy treningi wokalne i artystyczne z najlepszymi nauczycielami w kraju, czyli wiele cennych godzin, spędzonych z Agnieszką Hekiert i Krisem Adamskim. Gwarantujemy niezapomnianą przygodę życia, spektakularne metamorfozy, współpracę z profesjonalnymi makijażystami, stylistami i całym ogromnym sztabem niezastąpionej ekipy show" - czytamy w informacji prasowej.

Daniel Jaroszek o występie w "Twoje twarz brzmi znajomo"

Pierwszym na świecie uczestnikiem, który skorzystał z tej szansy był Daniel Jaroszek, który wystąpił w 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak sam mówi - To było trudne zadanie, wymagało ogromu pracy i poświęceń, ale bez wątpienia, było warto: "Poznałem wspaniałych ludzi, zdobyłem cenne doświadczenia, wiedzę oraz zrozumiałem, że nie można rezygnować z marzeń".

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści. To druga edycja, w której czeka miejsce na utalentowanego widza.

