"Moja babcia dowiedziała się o tym i znowu podkreślała: Jagoda, to jest ten moment! Jednak lata minęły, a ja zaczęłam robić inne rzeczy i dałam sobie spokój ze zgłoszeniem się. Robiłam swoje i to mi wystarczało. Po pierwszej edycji z uczestnikiem z castingu babcia zagroziła, że jeśli nie wyślę zgłoszenia, to się obrazi (śmiech). Zrobiłam to dla niej i byłam przekonana, że to w ogóle nie wypali".

Powiedziała Jagoda Szydłowska w wywiadzie dla "Polsat.pl"