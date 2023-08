Informacja o zmianie na stanowisku trenera w "The Voice Senior" zaskoczyła widzów programu. W połowie sierpnia w TVP potwierdzono, że Piotra Cugowskiego zastąpi Halina Frąckowiak.

Co ciekawe sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził.

Krótki komentarz na temat odejścia Cugowskiego z "The Voice Senior" na Facebooku zamieściła Maryla Rodowicz. "Też mi brakuje Piotra" - napisała.

Widzowie reagują na zmiany w "The Voice Senior". Nie są zadowoleni

Zdjęcie Piotr Cugowski w "The Voice Senior" / AKPA

Gdy na oficjalnej profilu "The Voice Senior" potwierdzono, że wokalista został zastąpiony przez Frąckowiak, w komentarzach pojawiły się głosy niezadowolenia.

"Nie mam nic przeciwko Pani Frąckowiak, ale brakuje Piotra Cugowskiego!", "Pani Frąckowiak śpiewa okej, ale ten program potrzebuje dobrych muzyków i wielka strata że odsunięto Piotra Cugowskiego, który idealnie nadaje się na trenera", "A gdzie p. Piotr Cugowski? Po co ta zmiana p. Piotr był świetnym trenerem", "Piotr Cugowski był super, szkoda" - można było przeczytać pod postem.

Również w naszej ankiecie, którą przeprowadziliśmy w sieci zaraz po ujawnieniu, że Cugowski odchodzi z programu, zdecydowana większość głosujących (aż 79 procent) opowiedziała się za pozostaniem wokalisty w programie. Przeciw Cugowskiemu i jego udziałowi w talent show zagłosowało 15 procent ankietowanych. 6 procent nie miało zdania.

Nowy sezon "The Voice Senior" - już z Haliną Frąckowiak - wyemitowany zostanie w styczniu 2024 roku.