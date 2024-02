W etapie Nokaut (zwanym też Sing Off) w " The Voice Senior" w drużynie Haliny Frąckowiak wystąpili: Cezary Olszewski, Andrzej Pisarzewski, Remigiusz Juśkiewicz, Regina Roslaniec Bavcevic, Róża Frąckiewicz i Zbigniew Jarzembowski.

Do półfinału Frąckowiak mogła zabrać natomiast jedynie czworo podopiecznych. Pierwszym, który odpadł był Zbigniew Jarzembowski. Chwilę później ten sam los podzielił Andrzej Pisarzewski.



Zaskoczenie w "The Voice Senior". Halina Frąckowiak nie poszła za głosem trenerów

Jego miejsce w półfinale zajął Remigiusz Juśkiewicz. Koledzy z trenerskiego składu doradzili Frąckowiak, aby odrzuciła z programu Cezarego Olszewskiego.

Ta jednak zdecydowała się, że śpiewający "Walk of Life" Dire Straits Andrzej Pisarzewski pożegna się z programem.

"Remigiusz oczywiście ma zostać, śpiewa bardzo dobrze i bardzo inteligentnie. Pan Cezary ma ogromny potencjał. Jest bardzo muzykalny i potrafi śpiewać feelingowo. Tym razem miał piosenkę Czesława Niemena. To bardzo trudne, bo gdy śpiewa się kogo, kto jest tak wyrazisty, zawsze wypada się niekorzystanie. (...) Zostaje Cezary" - stwierdziła Frąckowiak, czym zaskoczyła nie tylko Pisarzewskiego, ale i resztę uczestników w jej drużynie, a nawet publiczność, która zamilkła (dopiero po chwili pojawiły się nieśmiałe oklaski).

"Nie chciałam z nikogo zrezygnować. Każdy był świetny. Tylko że przy tym wykonaniu - mimo piosenki, która była nie najlepsza dla pana Cezarego - on pokazał mi od pierwszego razu do dzisiaj, jak się ogromnie zmienił. Uznałam, że ma potencjał, tylko powinien zaprezentować się w innym utworze i chciałam mu dać taką szansę" - argumentowała Frąckowiak.

Widzowie oburzeni decyzją w "The Voice Senior". "Żenada"

Na wyrzucenie z programu Andrzeja Pisarzewskiego mocno zareagowali widzowie, a swoje niezadowolenie wylali w komentarzach.

"Z całym szacunkiem, ale pan Andrzej powinien zostać, śpiewał najlepiej", "Znów odpadł najlepszy w grupie", "Najgłupsza decyzja w tym programie, to wyrzucenie Andrzeja! Brak Piotrka Cugowskiego, on doceniłby prawdziwy rockowy talent. Żenada!", "Nie wiem co się dzieje z tymi jurorami, najgorsza edycja odpadają niektórzy co powinni zostać", "Pan Andrzej rewelacyjny. Szok czy to są jakieś żarty. Nie zrozumiem tej decyzji. Masakra" - można przeczytać.

Nie brakowało jednak komentarzy broniących Frąckowiak i próbujących zrozumieć, jak trudną decyzję musiała podjąć.