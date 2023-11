Monika Kluszczyńska podczas pierwszego odcinka na żywo w 14. Sezonie "The Voice of Poland" wykonała utwór "Jestem twoją bajką" Zdzisławy Sośnickiej i oczarowała trenerów zarówno wyglądem, jak i wykonaniem przeboju.

"Wyglądasz jak afrodyta. Czułam się trochę jak na przedstawieniu w teatrze muzycznym. Mówiłam ci to przesłuchaniach w ciemno, że totalnie widzę cię w estetyce musicalowej. I to wykończenie, precyzyjne ma maksa. Wielkie brawa" - komentowała Lanberry.

"Cały występ był piękny, bajkowy. I wyglądasz jak afrodyta, rzymska królowa. Pięknie zaśpiewałaś, gratulacje" - dodała Justyna Steczkowska.

"Bardzo pięknie to zaśpiewałaś i rzeczywiście zgadzam się z Lanberry, że ty świetna byłabyś w musicalach. I ta dłoń falowała ci, jak czarownicy jakiejś. Czarowała mnie" - stwierdził Marek Piekarczyk.



Widzowie pod wrażeniem występu Moniki Kluszczyńskiej. Dorównała oryginałowi?

Komentujący występ uczestniczki na Youtube docenili jej interpretację. "Przecież to było doskonałe", "Ciarki", "Piękne", Mogę oglądać cię bez końca", Jak dla mnie kosmos!" - pisali widzowie programu.

W oryginalnej wersji piosenkę "Pożegnanie z bajką" śpiewała Zdzisława Sośnicka. Utwór powstał na potrzeby filmu "Akademia pana Kleksa". Tekst do piosenki stworzył Krzysztof Gradowski, natomiast muzykę skomponował Andrzej Korzyński.

Na potrzeby nowej produkcji o panu Kleksie, gdzie rola główna przypadła Tomaszowi Kotowi, odświeżono kultową piosenkę. "Jestem twoją bajką" zaśpiewała sanah, a oryginalną ścieżkę Korzyńskiego unowocześnili Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór.

Swoją wersję przeboju stworzyli też muzycy Comy razem z Ralphem Kaminskim. Ich cover trafił na płytę łódzkiej kapeli "Sen o siedmiu szklankach".

Wideo Monika Kluszczyńska | „Pożegnanie z bajką” | LIVE | The Voice of Poland 14

sanah o udziale w "The Voice of Poland"

Warto przypomnieć, że sanah przed zdobyciem wielkiej popularności, próbowała swoich sił w "Mam talent" i "The Voice of Poland". Bezskutecznie.

- Byłam kilka razy w "The Voice". Dodatkowo byłam raz w polskim "Mam talent" i raz w brytyjskim - mówiła Interii.



Podczas koncertu we Wrocławiu w ramach "NoSory Tour" wokalistka ujawniła, jak wyglądał jej casting w "The Voice of Poland".



"Śpiewałam tam Się ("Soon We'll Be Found" - przyp. red., sprawdź!), to było takie bardzo piękne. Pan tak słucha i pokazuje kciuk do znajomych z komisji. I kończę śpiewać, a on: Przepraszamy, ale nie. To było takie okrutne. Ja mówię: Myślałam, że się podobało, on mówi, że nie. I potem następna osoba weszła. To był mój najgorszy precasting" - mówiła.



sanah wróciła do programu - już jako gość specjalny - w 2020 roku. Zaśpiewała w finale 11. edycji talent show.