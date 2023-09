41-letni Daniel Grzybowski to nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Ponadto prowadzi studio nagraniowe w Grudziądzu oraz jest instrumentalistą. Jak sam przyznał w programie, ma już nawet materiał na własną płytę, jednak nie miał okazji i możliwości jej wydać. Dodał też, że jego wielką muzyczną inspiracją są stare kapele rockowe.



W "The Voice of Poland" Grzybowski przed trenerami wykonał utwór "Who Wants To Live Forever" Queen i odwrócił wszystkie fotele.



"Daniel, wow, ale nam tu przywaliłeś mocą, wysokością dźwięku i decybelami. Całe studio się obudziło. Na takie momenty czekamy" - chwalił uczestnika Baron.

"Zaśpiewałeś jedną z moich ukochanych piosenek. Z resztą, nie ma chyba kogoś, kto przejdzie obojętnie obok tej kompozycji. Niektórzy mówią, żeby nie śpiewać Freddiego, jak nie jest się gotowym. Ale ty jesteś gotowy" - dodał Tomson.



Marek Piekarczyk w duecie z uczestnikiem. Zaśpiewali przebój Led Zeppelin

"Wreszcie się ktoś nie będzie śpiewać ze mną w duecie. Nie będę musiał się schylać" - komentował Marek Piekarczyk.

Wtedy Justyna Steczkowska podpuściła trenera, aby stanął z uczestnikiem na scenie i zaśpiewał z nim w duecie. Po chwili widzowie widzieli już Piekarczyka u boku Grzybowskiego, a panowie razem wykonali popularny utwór Led Zeppelin - "Whole Lotta Love".

Po tym występie decyzja Grzybowskiego nie mogła być inna. Uczestnik wybrał Piekarczyka jako swojego mentora.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Marek Piekarczyk kontra Justyna Steczkowska TVP