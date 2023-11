Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotę rozpoczęły się pierwsze odcinki na żywo w trwającej obecnie 14. edycji "The Voice of Poland". Po występie czteroosobowych drużyn dwoje uczestników z najwyższą liczbą głosów widzów mogło cieszyć się awansem do kolejnego etapu. Z pozostałej dwójki, którą publiczność nie wytypowała, trener mógł wybrać jedną osobę, która mimo wszystko dołączy do gry o wielki finał.

"The Voice of Poland". Marek Piekarczyk wyciągnął pomocną dłoń

Choć dla wielu Dominika Krassowska była poważną kandydatką do finału, pożegnała się z programem już na etapie wyboru trójek. Marek Piekarczyk docenił talent swojej podopiecznej i postanowił złożyć jej propozycję. "Zapraszam cię na najbliższy mój koncert w grudniu, będziesz śpiewała tę piosenkę, którą będziesz chciała śpiewać. Dostaniesz normalną propozycję umowy" - zadeklarował lider kultowego, rockowego zespołu TSA.

W rozmowę wtrącił się również Tomson, rzucając krótkim "Za kasę". Marek Piekarczyk potwierdził, że wokalistka dostanie odpowiednie wynagrodzenie. "Bo proszę państwa, za sztukę się płaci. Artystom, żeby okazywać szacunek, trzeba zapłacić za ich pracę. Na każdy występ przypada wiele, wiele lat ćwiczeń i treningów i rozterek" - dodał.

Krassowska zdążyła już udostępnić post na swoim instagramowym profilu, w którym uroczyście żegna się z "The Voice of Poland". "Tak to już w życiu bywa, że wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. Moja przygoda z programem zakończyła się wczoraj, ale chociaż zrobiłam to w dobrym stylu" - rozpoczęła wpis wokalistka.

"Dla mnie ten rok i tak był pełen zwycięstw. Samo to, że dostałam się do tego programu i doszłam do finałowej szesnastki, jest ogromnym sukcesem (...) W programie poznałam mnóstwo cudownych osób, których Wy nie widzicie na ekranach. Przy żadnym artystycznym przedsięwzięciu, którego nie organizowałam sama, nie czułam się tak ciepło przyjęta i zaopiekowana" - napisała Kossakowska.

Pod jej postem fani złożyli szereg gratulacji i słów otuchy. "Kochana byłaś cudowna. Twórz muzę, bo jesteś do tego stworzona i nie poddawaj się", "Brawo, trzymałem kciuki do samego końca", "Kochana brawo!!! Jesteś mega zdolna i wszystko przed Tobą" - pisali internauci.

Po opuszczeniu programu Dominika Krassowska zdradziła również, że pracuje nad swoją debiutancką płytą i teraz będzie miała więcej czasu, by się jej oddać.

"The Voice of Poland": Kto wygra program TVP?

Przypomnijmy, że w etapie Live, uczestnicy musieli jak najlepiej zaprezentować swoje wokalne umiejętności, które nabyli w programie, aby oczarować nie tylko trenerów, ale i widzów. Od tego właśnie etapu osoby biorące udział w głosowaniu SMS razem z trenerami decydowały o być albo nie być uczestników w programie.

Oto pełna lista uczestników, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu:

Drużyna Justyny Steczkowskiej: Max Miszczyk, Maja Walentynowicz i Bartosz Michniewicz

Drużyna Lanberry: Jan Górka, Daniel Borzewski i Damazy Wachuła

Drużyna Marka Piekarczyka: Nicola Muller, Michał Sołtan i Antoni Zimnal

Drużyna Tomsona i Barona: Paweł Kozicz, Becky Sangolo i Łukasz Samburski