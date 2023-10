"Wchodziłam na scenę w Gdańsku, gdzie graliśmy duży jazzowy koncert, i była taka wielka belka. Było ciemno, nie zauważyłam i nagle bum głową. Wychodzę na scenę, a mi się struga krwi leje" - wyznała Justyna Steczkowska podczas nagrań emitowanej obecnie 14. edycji "The Voice of Poland".

Okazuje się, że wiele podobnych sytuacji ma na swoim koncie również lider legendarnego zespołu TSA, Marek Piekarczyk.

"Na adrenalinie zawsze tak jest". Marek Piekarczyk zdradza zaskakującą historię z jednego z koncertów

"W Stodole miałem taką białą koszulę, przechyliłem się, a on (gitarzysta - przyp. redakcja) nagle podniósł gitarę i rozciął mi tył głowy, i taki strumień krwi mi leciał po plecach (...) Cały koncert tak zagrałem" - wspomniał Piekarczyk, którego drużyna, już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2, weźmie udział w Bitwach.

"Na tej adrenalinie na scenie zawsze tak jest. Dopiero potem padasz" - podsumowała mrożące krew w żyłach historie Justyna Steczkowska.

Przypomnijmy, że w sobotnim odcinku "The Voice of Poland" poznamy czworo uczestników z drużyny Marka Piekarczyka, którzy będą mieli szansę walczyć w odcinkach na żywo.

Zasady bitew w "The Voice of Poland"

Obecnie bitwy odbywają się na nowych zasadach. Trener tworzy z uczestników tria, a te - podczas pierwszego etapu bitew - rywalizują na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Po występie z programem żegna się jedna osoba z tercetu, a już na scenie "The Voice of Poland" do walki ze sobą staje dwóch wykonawców.

Następnie trener wybiera tylko jednego z nich, którzy przechodzi do nokautu. W tym sezonie przegranych uczestników nie mogą podkradać inni trenerzy. Do nokautu przechodzi pięciu uczestników. Spośród nich trener wybiera czworo, którzy zaprezentują się przed widzami w odcinkach na żywo.