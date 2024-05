7 maja obył się pierwszy półfinał Eurowizji 2024 . Do walki stanęło 15 wykonawców, a jednym z nich była reprezentująca Polskę Luna .

Ostatecznie Polce nie udało się awansować do finału. Głosami widzów do sobotniego konkursu awansowali: Portugalia, Irlandia, Chorwacja, Finlandia, Słowenia, Cypr, Litwa, Luksemburg, Ukraina oraz Serbia.



Polska poza finałem Eurowizji. Jak przyjęła to Luna?

Porażka Polski w półfinale jest sporym zaskoczeniem. Dziennikarze przed koncertem oraz bukmacherzy dawali Lunie pewne miejsce w finałowej stawce. Tak się jednak nie stało. Ostatecznie - mimo gorszych notowań przed konkursem - do finału weszły Serbia i Słowenia.

Jak na całą sytuację zareagowała Luna? O tym pisze "Fakt". "Po pierwszym półfinale odbyła się konferencja z 10. finalistami. Nasza tegoroczna reprezentantka naturalnie nie wzięła w niej udziału. Jednak tuż po fatalnych wieściach dla Polski, 24-latka wraz ze swoją ekipą pędem ruszyła do hotelu. Artystka nie miała nawet ochoty na rozmowy z dziennikarzami" - czytamy.

Polka po ogłoszeniu werdyktu nie zabrała głosu w mediach społecznościowych. Wrzuciła jedynie zdjęcia na Stories, w którym napisała, że uwielbia swoją ekipę.



Późnym popołudniem wokalistka wrzuciła nagarnie, w którym podziękowała fanom.



"Kochani. Wracam do was po nocy pełnej wrażeń. I po emocjonalnym rollercoasterze. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i za to, że jesteście ze mną. Dałam się z siebie tyle, ile mogłam. Razem z całym moim teamem włożyliśmy w ten występ 200 procent, całe nasze serca i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Pamiętacie, że nie ma tutaj przegranych, wszyscy jesteśmy wygrani, dlatego dla mnie wygraną jest bycie tutaj, ten wspaniały czas i to że mogłam przekazać wam tyle swojej energii, swoich emocji i zaprezentować to, co chciałam zaprezentować. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z wami. Wracam do Polski z nową energią, będę kończyć swój album i mam nadzieję, że będziecie tam ze mną. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, za głosy, ściskam was bardzo mocno. We built the tower" - powiedziała w nagraniu na Instagramie.

Do sieci trafiło natomiast nagranie, na którym widać, jak Bambie Thug pociesza Lunę po porażce konkursie.

"Właśnie zobaczyłem, jak Bambie próbuje wspierać Lunę, a potem cała publiczność Euroclubu zaczęła jej kibicować. "Moje serce się stopiło. Luna naprawdę zasługuje na całą miłość świata"- pisał jeden z fanów.