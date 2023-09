Na antenę TVP2 powrócił "The Voice of Poland" . Uczestników 14. edycji oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

Dominika Krassowska w sobotnim odcinku Przesłuchań w ciemno sięgnęła po przebój "Light My Fire" The Doors, jednak w wersji Shirley Bassey. Kolejno swoje fotele odwrócili Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Lanberry oraz duet z Afromental. Uczestniczka zdecydowała, że przygodę z programem będzie kontynuować u wokalisty TSA.

"Jestem w The Voice of Poland! Dziękuje za zaufanie i szansę, którą od was dostałam, nie spodziewałam się, że uda mi się odwrócić 4 fotele, ale udało się!!! teraz czeka mnie sporo pracy pod skrzydłami Marka" - napisała po emisji odcinka Dominika Krassowska.

Wideo Dominika Krassowska | „Light My Fire” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

"Petarda", "Najlepszy głos żeński", "Jedyny występ, który mnie dziś zaciekawił", "Cudowna dziewczyna", "Najciekawsze wykonanie odcinka", "Pełna profeska", "Ciekawa barwa głosu", "Zasłużyła na 4 fotele" - komentują internauci.



"The Voice of Poland": Kim jest Dominika Krassowska?

Uczestniczka studiuje na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalu jazzowego. Studiowała ekonomię i wokal jazzowy, ale w trakcie choroby babci zrezygnowała z ekonomii, by móc się nią opiekować. Babcia jednak nie pozwoliła zrezygnować jej także z muzyki. To ona była zawsze największym muzycznym wsparciem dziewczyny. Dominika dorabia też jako barmanka i pomaga mamie prowadzić pensjonat, która ta przejęła po śmierci babci. To między innymi w nim wychowywała się Dominika.

Marzeniem początkującej wokalistki jest wydanie płyty ze swoimi utworami, których już kilka ma. W piosenkach pisze o swoich przeżyciach i obserwacjach. W przyszłości chciałaby założyć centrum edukacji w Ełku, po to by umożliwić lokalnej młodzieży naukę.