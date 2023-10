W tym sezonie popularnego programu TVP bitwy odbywają się na nowych zasadach. Trener tworzy z uczestników tria, a te - podczas pierwszego etapu bitew - rywalizują na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.



Po występie z programem żegna się jedna osoba z tercetu, a już na scenie "The Voice of Poland" do walki ze sobą staje dwóch wykonawców.



Następnie trener wybiera tylko jednego z nich, którzy przechodzi do nokautu. W tym sezonie przegranych uczestników nie mogą podkradać inni trenerzy. Do nokautu przechodzi pięciu uczestników. Spośród nich trener wybiera czworo, którzy zaprezentują się przed widzami w odcinkach na żywo.



Becky Sangolo znów zachwyca w "The Voice of Poland". Wygra cały program?

Ostatnie bitwy w 14. Sezonie "The Voice of Poland" odbędą się w drużynie Tomsona i Barona. Na stronie programu pojawił się przeciek, na którym widzimy jedną z faworytek do wygranej całego programu - Becky Sangolo.



Podczas bitwy na Uniwersytecie Muzycznym Sangolo wystąpi razem z Patrycją Wanat i Marią Viarenich. Tomson z Baronem wybrali dla nich utwór Raya Charlesa "Georgia On My Mind". Podczas udostępnionego na Facebooku widać, że prym podczas występu wiodła właśnie Sangolo.



Kamera pokazała też zachwyconych występem Tomsona i Barona.



Kim jest Becky Sangolo? Zrobiła piorunujące wrażenie w "The Voice of Poland"

"Piosenkarka, tekściarka, artystka kenijskiego pochodzenia. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła za sprawą swojego ojca. Zaczęła bardzo wcześnie bo już w wieku 6 lat, a w wieku 13 lat wydała swój pierwszy album. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła do renomowanej akademii muzycznej.



W tym czasie wraz z Carol Kamweru założyła zespół o nazwie Band BeCa. Grupa szybko zyskała popularność w Kenii, a ich piosenki królują po dziś dzień na parkietach Nairobi. W lutym 2021 wydała album długogrający 'BeCa Fever'" - czytamy o Becky Sangolo na jej oficjalnej stronie internetowej.



Do Polski przyjechała w 2021 roku za miłością. W Kenii poznała Bartłomieja Łopatę, który w jej kraju przyjechał szukać minerałów. Oboje zakochali się w sobie. Początkowo Łopata nie wiedział, że związał się z tamtejszą gwiazdą. Para pobrała się i początkowo mieszkała w Kenii, jednak zdecydowała się przeprowadzić do Europy.



Sangolo w "The Voice of Poland" wykonała utwór Demi Lovato "Stone Cold" i szybko wyrosła na rewelację programu. Trenerzy razem z publicznością nagrodzili jej występ długimi owacjami na stojąco.



"Myślę, że dostałaś najdłuższe owacje na stojąco w tym sezonie" - komentował Baron. "Podjęłaś wspaniałą decyzję. Dla siebie i także dla nas ponieważ ludzie tacy jak ty wnoszą jakość do programu i pokazują, o co w nim naprawdę chodzi" - dodał.



"Nie jestem pewna, czy mogłabyś iść do drużyny Marka, bo jesteś taka sexy, a gdy patrzę na niego, wiem, że by tego nie udźwignął. Wyszłaby katastrofa. On już zapomniał, jak się mówi. Jest oszołomiony" - żartowała Justyna Steczkowska, która przy okazji chwaliła urodę wokalistki, nazywając ją "diamentem".