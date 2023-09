Na antenę TVP2 powrócił "The Voice of Poland" . Uczestników 14. edycji oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

Za nami połowa Przesłuchań w ciemno. W programie pojawił się m.in. Antoni Zimnal z Sosnowca. 17-latek zaśpiewał i zagrał na fortepianie przebój "Zabiorę cię dziś na bal" Zbigniewa Wodeckiego. Co ciekawe, pierwszym instrumentem nastolatka uczącego się w szkole muzycznej są skrzypce, na których grał również Wodecki.

Reklama

Uczestnik od 10 lat gra na skrzypcach, na gitarze, na ukulele, fortepianie, perkusji, a ostatnio najbardziej lubi grać na organach w kościele w Sosnowcu.

Instagram Post Rozwiń

Antoni przekonał do siebie Justynę Steczkowską i Marka Piekarczyka, którzy odwrócili swoje czerwone fotele.

"Ja się odwróciłam, ponieważ piosenka jest bardzo starodawna, a ty zaśpiewałeś to tak jak za czasów, kiedy ja byłam dzieckiem. Tembr twojego głosu jest bardzo ładny, soczysty. Jest kilka pięknych dźwięków i kilka, nad którymi można popracować. Masz dużą wrażliwość i śpiewasz bardzo ładnie" - oceniła Steczkowska, zwracając uwagę na podobieństwo nastolatka do aktora Piotra Adamczyka.

Ostatecznie Antoni Zimnal na swojego trenera wybrał Marka Piekarczyka. Za kulisami młodego uczestnika wspierały m.in. mama i dziewczyna.

Wideo Antoni Zimnal | „Zabiorę Cię dziś na bal” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

"The Voice of Poland": Antoni Zimnal faworytem do finału?

"Pięknie ma ustawiony ten głos" - komentował Tomson, jednak razem z Baronem nie stanęli do walki.

"To na razie jeden z najlepszych wykonów w tym sezonie", "Taki piękny głos, a tylko dwa fotele, to jest jakiś żart", "Wyjątkowo uzdolniony wokalista, mam nadzieję, że będzie w finale", "Prosto, porywająco, pięknie", "Faworyt do finału", "On wygra tę edycję, zobaczycie, a jury zazdrosne, bo młody, wykształcony i skromny", "Aż wstyd, że tylko dwa fotele się obróciły", "Klasa sama w sobie" - internauci rozpływają się nad występem Antoniego, widząc w nim mocnego kandydata do finału tej edycji.