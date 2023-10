Sabina Kułak, która zachwyciła podczas pierwszego etapu "The Voice of Poland" trenerów, podczas etapu bitew została połączona w tercet razem z Pauliną Rzepką oraz Dominikiem Jarockim.

Do pierwszej bitwy na zmienionych zasadach, Lanberry wybrała dla uczestników piosenkę "Beauty And The Beat", stworzoną do kultowej animacji Disneya "Piękna i bestia" przez Celine Dion i Peabo Brysona.

Trudna bitwa dla Sabiny Kułak. "Zaczynam się o ciebie martwić

W pierwszym etapie bitew Lanberry pożegnała się z Dominikiem Jarockim. Sabina Kułak i Paulina Rzepka przeszły dalej, a trenerka dała im do zaśpiewania już w studiu TVP przebój Anastacii - "Left Outside Alone".



Zdaniem trenerów dużo lepiej poradziła sobie z nim Rzepka. "Uczciwie patrząc obie wokalistki śpiewają dobrze, ale Paulina ma większą pewność w głosie i tego, co robi" - komentowała Justyna Steczkowska.

Baron przyznał natomiast szczerze, że obie uczestniczki nie rzuciły go na kolana. "Dziewczyny, ten występ był równy, ale w mojej opinii był równie średni (...) Mi się to nie podobało" - zakomunikował.

Równie ostry był Tomson. "Zabrakło mnie człowieka. Paulina pokazała więcej charakteru w głosie. Sabinka, musisz przestać szukać. Jak śpiewasz, czegoś szukasz oczami, ja nie wiem, czego szukasz i zaczynam się o ciebie martwić. Że ty się martwisz i ja się wtedy martwię. Zdecydowanie postawiłbym na Paulinę" - stwierdził.

Lanberry posłuchała rad trenerów. I to Paulina przeszła do nokautu.



Wideo Sabina Kułak, Paulina Rzepka | „Left Outside Alone” | Bitwy | The Voice of Poland 14

Sabina Kułak poza programem. “Jest mi oczywiście trochę przykro"

Kułak krótko po programie na Instagramie opublikowała post, w którym pożegnała się z talent show TVP.

"Dziękuję. To był ogromny zaszczyt zaśpiewać na tej scenie i to nie raz! Jestem z siebie dumna, że odważyłam się tam stanąć i pokazać się całej Polsce. Jest mi oczywiście trochę przykro, że to koniec tej przygody, bo wiem, ile pracy włożyłam w to, żeby ten występ jak i każdy inny występ w programie wyszedł jak najlepiej. Zawsze będę powtarzała, że 'The Voice of Poland' to najlepsze co mnie spotkało w mojej muzycznej karierze!" - komentowała.

W dalszej części wpisu Kułak podziękowała nauczycielom śpiewu z TVP oraz Lanberry. Dziękuję że dałaś mi szansę i że mogłam być w twojej drużynie" - dodała.

"Dziękuję wam! Tyle ile wsparcia dostaję, od was to coś pięknego! Każde miłe słowo. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy" - zakończyła.