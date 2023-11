Tytuł najlepszego głosu w Polsce, możliwość podpisania kontraktu płytowego oraz 50 tysięcy złotych - to nagrody, o które w najbliższą sobotę walczyć będą Maja Walentynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej, Antoni Zimnal z teamu Marka Piekarczyka, Becky Sangolo od Tomsona i Barona oraz Jan Górka z drużyny Lanberry.



W trakcie finałowego starcia uczestnicy zaśpiewają ze swoimi trenerami, wykonają zagraniczny oraz polski przebój i zaprezentują swoje single, które po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w minioną sobotę.



Reklama

Kto wystąpi w finale "The Voice of Poland"? Znamy gości specjalnych!

Na scenie nie zabraknie także naszych rodzimych muzycznych gości. Fani programu ponownie będą mogli usłyszeć zwycięzcę 13. edycji "The Voice of Poland" - Dominika Dudka. Swój najnowszy singel zaprezentuje również Justyna Steczkowska.

Studio "The Voice of Poland" wypełni się dźwiękami wielkiego przeboju początku XXI wieku - "Supergirl". To wszystko za sprawą Rea Garvey'a, byłego lidera formacji Reamonn, który oprócz wspomnianego przeboju, zaśpiewa swój najnowszy singiel.

W finałowy wieczór będziemy mogli posłuchać również Christophera, jednego z najpopularniejszych duńskich artystów. Co ciekawe, to właśnie on jest odtwórcą głównej roli w cieszącym się wielką popularnością filmie Netflixa "Piękne życie".



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Kto wygra 14. edycję "The Voice of Poland"? Antoni Zimnal (drużyna Marka Piekarczyka) 27% Becky Sangolo (drużyna Tomsona i Barona) 38% Jan Górka (drużyna Lanberry) 26% Maja Walentynowicz (drużyna Justyny Steczkowskiej) 9%

głosów: 1836