Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

Reklama

Po Przesłuchaniach w ciemno, Bitwach i Nokautów w sobotę rozpoczęły się pierwsze odcinki na żywo - każdy z trenerów miał w swojej drużynie po czterech wokalistów. To właśnie oni walczą o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, możliwość podpisania kontraktu płytowego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.



"The Voice of Poland": Michał Sołtan dziękuje za wsparcie

W etapie Live, uczestnicy muszą jak najlepiej zaprezentować swoje wokalne umiejętności, które nabyli w programie, aby oczarować nie tylko trenerów, ale i widzów. Od tego właśnie etapu osoby biorące udział w głosowaniu SMS razem z trenerami będą decydowały o być albo nie być uczestników w programie.



Po występie 4-osobowych drużyn, dwoje uczestników z najwyższą liczbą głosów widzów, awansuje do kolejnego odcinka. Z pozostałej dwójki to trener wybierze jedną osobę, która wciąż zostanie w grze o wielki finał. Zdaniem wielu widzów i internautów najmocniejszą ekipę w tej edycji ma Marek Piekarczyk - w jego drużynie dalej występują Antoni Zimnal, Nicola Muller i Michał Sołtan - ten ostatni awansował kosztem Dominiki Krassowskiej.

Instagram Post Rozwiń

"Stanęliście na wysokości zadania, mimo, że ostatecznie wybór Marka Piekarczyka zadecydował o moim dalszym udziale w programie 'The Voice of Poland'. Marku dziękuję! Czuję też, że wszyscy uczestnicy z Drużyny szli 'łeb w łeb'. Na pewno każdy zaliczył bardzo dobry występ. Szczególnie chciałbym pogratulować Dominice Krassowskiej! To był trudny numer i znakomita, Twoja interpretacja. Gratuluję Nicoli Muller i Antoniemu Zimnalowi i cieszę się, że damy kolejne świetne show w najbliższą sobotę o 20:00. Moich wspaniałych słuchaczy i wspierających zachęcam do oddawania głosów licznie na Sołtana, bo marzy mi się wykonać autorski singel we współpracy z Universal, co będzie możliwe w odcinku 3" - napisał w mediach społecznościowych Michał Sołtan, który w sobotę zmierzył się z utworem "Ten o tobie film" Tadeusza Nalepy.

Wideo Michał Sołtan | „Ten o Tobie film” | LIVE | The Voice of Poland 14

Kim jest Michał Sołtan? Jego pandmieczne występy był hitem sieci

Michał Sołtan to kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, organizator koncertów, promotor i performer. Związany twórczo z Warszawą i z Trójmiastem (jest współtwórcą Funk & Jazz Jam Session w stołecznym klubie Harenda oraz jazz jam session w Mono Kitchen w Gdańsku). Artysta jest absolwentem Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiował Muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Michał ma na koncie dwie płyty "IQ" (2011) i "Mallada" (2015) wydane z Imagination Quartet.

W 2015 roku rozpoczął solowe eksperymenty z Loop Station. Od początku 2016 r. zorganizował ponad 30 warsztatów "Uwolnij muzykę". Na scenie poprzedzał takich wykonawców, jak m.in. Mela Koteluk, Lao Che czy Smolik/Kev Fox. W listopadzie 2017 roku Michał zaprezentował autorską płytę "MaloGranie".

Telewizyjna publiczność może pamiętać Michała Sołtana z dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. W 2018 roku próbował swoich sił na festiwalu w Opolu. Z piosenką "Dzieje się" wystąpił na koncercie Debiutów.

O Sołtanie pisały media w całej Polsce, gdy na początku pandemii w 2020 roku, przenosząc trend z włoskich miast, przez 60 dni z rzędu występował na swoim balkonie. Akcja odbiła się echem na całym świecie, a nagrania zdobywały po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy wyświetleń. Największym hitem był cover "Shallow" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy", który obejrzano 3,7 miliona razy.