Szpak zalał się łzami! Najbardziej wzruszający występ w historii "The Voice of Poland"?

Voice Of Poland

Przez 13. edycji "The Voice of Poland" nie brakowało występów, które przeszły do historii programów. Postanowiliśmy więc sprawdzić, który z ulubionych występów w show TVP jest tym, który widzowie cenią najbardziej. Poniżej możecie oddać głos w ankiecie, a dziś przybliżamy duet Jacka Wolnego i Mai Kapłon, którzy wzruszyli Michała Szpaka.

Michał Szpak podczas ósmego sezonu "The Voice of Poland" /TVP