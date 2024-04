Stanowcza deklaracja Patrycji Markowskiej o "The Voice of Poland". Wiadomo, co z powrotem do TVP

Pod koniec marca w programie "Szansa na sukces" w roli gwiazdy odcinka pojawiła się Patrycja Markowska. Dla wokalistki był to powrót do TVP, gdzie w poprzednich latach była m.in. trenerką w "The Voice of Poland". Po zmianach u publicznego nadawcy nie cichną spekulacje, kto pojawi się w czerwonych fotelach w kolejnej edycji. Co na to sama wokalistka?

Patrycja Markowska wypowiedziała się na temat powrotu do "The Voice of Poland" /AKPA