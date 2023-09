Siostra zrobiła jej niespodziankę na urodziny. Podbije scenę "The Voice of Poland"?

Marek Piekarczyk kiedyś mieszkał na tej samej ulicy, co Klaudia Danielewicz i to właśnie on zdecydował się na nią w programie "The Voice of Poland". "Scena to jest moje miejsce" - mówi uczestniczka, która pracuje jako pokojówka w hotelu przy lotnisku Heathrow w Londynie.

Klaudia Danielewicz (w tle) w "The Voice of Poland" trafiła do drużyny Marka Piekarczyka /TVP