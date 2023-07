Nowy - dwunasty już- sezon "The Voice" w Australii wystartuje 6 sierpnia 2023 roku. W składzie trenerskim znaleźli się: Rita Ora, Guy Sebastian, Jessica Mauboy oraz nowy transfer programu, wokalista i tancerz Jason Derulo.

Pierwszy raz o zmianie na fotelu trenera informowano w marcu 2023 roku, kiedy to Keith Urban potwierdził, że odchodzi z talent show.

Teraz w końcu Derulo ujawnił szczegóły dotyczące udziału w programie . Wokalista był gościem porannego programu "Sunrise".

"Nie będę ukrywał, jestem zaskoczony liczbą talentów, jaką zobaczyłem podczas nagrań. Mówili mi, że to najlepszy rok pod kątem znalezionych wykonawców i przyznam, że teraz w to wierzę" - komentował.

"Byłem przekonany, że format jest skonstruowany w taki sposób, aby dochodziło w nim do ciągłych konfliktów i one oczywiście są, ale jest to jednak miejsce pełne miłości. Każdy z trenerów jest niesamowitą osobą" - dodał Derulo.

Kim jest Jason Derulo? W Polsce większość kojarzy go z sylwestrem TVP

Jason Derlulo jest znany głównie z przebojów "Savage Love","Wiggle", "Whatcha Say" czy "Marry Me". Dotychczas płyty i single amerykańskiego artysty sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy, a 11 z nich uzyskało status platynowej płyty.

Jego utwory w streamingu odtwarzane są miesięcznie ponad 35 milionów razy. Jasona Derulo obserwuje na Instagramie ponad 28,1 miliona osób, a odtworzone przez niego na TikToku filmy mają 1,3 miliarda polubień.

W Polsce Derulo wystąpił dwukrotnie. I to ten drugi występ przeszedł do historii. Wokalista wystąpił na sylwestrze TVP w Zakopanem.