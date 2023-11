Damazy Wachuła w ćwierćfinale "The Voice of Poland" zaśpiewał piosenkę zespołu LemON "Napraw" i ponownie zachwycił trenerów programu. Ci nie szczędzili mu komplementów.

"Damazy, jestem twoim fanem, mówiłem ci to już przy poprzednich występach. Przejmujące to było, przejmująco zaśpiewane, zatańczone. Piękne widowisko. Naprawdę to mnie dotknęło. Piękny występ" - komentował Baron.

"Pokazujesz to, co umiesz w sobie najlepiej. Ja widzę w tobie tygrysa. Przejmujesz wewnętrznie ten klimat. Zauważyłem w tobie dużą zmianę - na lepsze, na odważniejsze. Jesteś tak samo skupiony jak byłeś, ale bardziej obecny. I to jest cudowne i to jest ten tygrys" - dodał Tomson.



Reklama

"To jest bardzo trudna piosenka, w wykonaniu wokalisty zespołu LemON brzmi naprawdę dobrze, ale ty tę piosenkę uniosłeś. Naprawdę byłam poruszona. Pomogła ci choreografia i tancerze, ale mimo wszystko nie pomogło by ci to, gdybyś dobrze nie zaśpiewał" - podsumowała Justyna Steczkowska.

Damazy Wachuła odpada z "The Voice of Poland". Widzowie oburzeni

Mimo zachwytów, Damazy Wachuła swoją przygodę z programem zakończył na etapie ćwierćfinału. Głosami widzów do kolejnego etapu przeszedł Daniel Borzewski, a Lanberry postawiła na Jana Górkę.

Trenerka na sam koniec pożegnała go następująco: "Przed nami stoi finezyjne połączenie człowieka, który słucha muzyki alternatywnej, ale i diw. To połączenie sprawia, żę w twoim wokalu jest coś mega oryginalnego. Pamiętaj, że po programie chcę z tobą pracować, bo jesteś wybitnym wokalistą i pokazałeś tutaj, jak to się robi".

Mniej entuzjastycznie do pożegnania Damazego podeszli widzowie, którzy widzieli go w finale programu. W komentarzach na Facebooku "The Voice of Poland" pojawiły się nawoływania, aby Daniel Borzewski zrezygnował z talent show TVP i oddał swoje miejsce Wachule. Pojawiły się też głosy o ustawce i przepychaniu jego konkurenta z programu do kolejnych etapów.

Wideo Damazy Wachuła | „Napraw” | LIVE | The Voice of Poland 14

Damazy Wachuła komentuje odpadnięcie z "The Voice of Poland". "Szanujmy się"

Wachuła na Instagramie opublikował krótki komentarz po ćwierćfinale. Odniósł się też do nastrojów komentujących.

"To był wieczór pełen emocji. Raz jeszcze dziękuje wszystkim którzy kibicowali mi w 'The Voice of Poland'" - napisał i pogratulował uczestnikom ze swojej drużyny. "Będę trzymał za was kciuki" - stwierdził.

"Widziałem też sporo komentarzy po wczorajszym odcinku. Ze swojej strony chciałem tylko napisać, że ja pod żadnym HEJTEM się nie podpisuje. Szanujmy się wszyscy, niezależnie od tego jakie mamy zdanie na dany temat" - zaapelował do fanów.