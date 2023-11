Jan Górka został zwycięzcą 14. edycji "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.

Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.

Tomasz Kammel żegna widzów i zaprasza na "The Voice Senior". Co z "The Voice of Poland"?

W trakcie finałowego odcinka Olek Sikora i Tomasz Kammel zapowiedziei start nowej edycji programu "The Voice Senior". Premiera nowego sezonu zaplanowana została na 6 stycznia.



W składzie trenerskich zobaczymy jedną zmianę - Piotra Cugowskiego zastąpiła w programie Halina Frąckowiak. Ponadto uczestników oceniać będą: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Na samym końcu, gdy Jan Górka zaśpiewał ponownie swoją piosenkę, Tomasz Kammel pożegnał się z widzami.

"To jest wielkie święto polskiej muzyki. Proszę państwa 'The Voice of Poland' zapisuje się w historii i to jak się zapisuje. W sposób najlepszy z możliwych. Czekam a całą naszą ekipą niecierpliwie na płytę, wierzę że państwo również, płytę naszego zwycięzcy. Jestem też pewien, że to będzie wielkie wydarzenia nadchodzącego roku. Z resztą tych wydarzeń będzie bardzo dużo. 6 stycznia startuje 'The Voice Senior', później będą wzruszenia, przeboje. (...) Gratulacje dla wszystkich utalentowanych uczestników, bądźcie z nami, bo bez was to nie ma sensu. Dziękujemy" - mówił Tomasz Kammel.

Co ciekawe, prezenter nie zaprosił widzów na nową edycję "The Voice of Poland". Czy zobaczymy więc ulubiony format w 2024 roku? Na razie TVP w tej sprawie nie wydała żadnego komunikatu.

"The Voice of Poland" w 14. sezonie wzbudził kontrowersje

14. edycja "The Voice of Poland" wzbudziła sporo kontrowersji. Widzowie narzekali na coraz mniej emocji w programie, obniżający się z roku na rok poziom oraz nowe zasady, które dotknęły przede wszystkim bitwy. Wprowadzone nowe reguły (usunięcie kradzieży, podzielenie etapu na dwa poziomy) sprawiło, że wielu widzów odwróciło się od talent show i uznało, że nie będzie go więcej oglądać.

Trenerski skład w 14. sezonie tworzyli: Lanberry, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson z Baronem.