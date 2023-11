Finał "The Voice of Poland" zakończył się triumfem Jana Górki, który pokonał Antoniego Zimnala, Becky Sangolo oraz Maję Walentynowicz.

Młody wokalista zdążył już pojawić się w "Pytaniu na śniadanie" i udzielić pierwszych komentarzy po swoim sukcesie.

"Nie wiem, czy powinienem wygrać ze względu na swój głos, bo jestem pewny, że w tej edycji niejedna osoba była ode mnie lepsza głosowo, czy technicznie. Myślę jednak, że moja barwa, emocje, które staram się przekazywać oraz pewne zachowania sceniczne są całkiem ciekawe i znajdzie się parę osób, które będą chciały mnie jeszcze słuchać. Wygrana jest dla mnie czymś niesamowitym. Nie spodziewałem się, że zajdę tak daleko. W sumie to na każdym etapie myślałem, że odpadnę, a tu udało się dojść aż do wielkiego finału i jeszcze go wygrać. Szok!" - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników Górka.

Lanberry komentuje sukces Jana Górki. "Masz to!"

Trenerka wokalisty na Instagramie opublikowała podziękowania dla swojego podopiecznego.

"Jan Górka! Masz to! Gratuluję Ci z całego serca zwycięstwa w 14. edycji 'The Voice of Poland'. Dziękuję za te piękne miesiące w #teamlanberry. Praca z tobą to był zaszczyt! Jesteś chodzącą prawdą zarówno na scenie jak i w życiu. Płyń razem z pięknymi dźwiękami, które masz w swoim głosie i sercu" - napisała.

Lanberry podsumowała również samą edycję. Podziękowała trenerom oraz wszystkim uczestnikom.

"14. edycja 'The Voice of Poland' przeszła do historii! Niesamowite emocje, przepiękne głosy i muzyczna uczta. Janek jeszcze raz gratuluję Ci zwycięstwa! Dziękuję wszystkim moim uczestnikom, trzymam za was mocno kciuki i wspieram" - dodała.



Baron dziękuje za 14. edycję i zapowiada 15. sezon programu. TVP milczy

Na osobny komentarz zebrał się też Baron. Gitarzysta Afromental przede wszystkim podziękował Becky Sangolo. "Dziękuję Becky za wspaniałą przygodę. Jesteś prawdziwą artystką i gwiazdą. Świeć jasno ze swoją muzyką" - stwierdził.

"Janek, gratuluję ci całym sercem. Jestem twoim fanem i czekam na autorską płytę" - zwrócił się do zwycięzcy.

"Nasza najwspanialsza drużyno! Cudownie było was wszystkich ponownie spotkać! Program się kończy, ale nie team Tomsona i Barona. Serdeczne dzięki dla wszystkich osób wspierających naszych uczestników w głosowaniu i oglądających tę edycję" - komentował Baron.

Na koniec rzucił zdanie, które najmocniej zelektryzowało jego fanów oraz fanów programu. "Wracamy do was za rok! A już na wiosnę 'The Voice Kids'"- zakończył.



O ile nowa edycja "The Voice Kids" była potwierdzona, a Tomson i Baron wraz z Cleo powitali w składzie nową trenerkę Nataszę Urbańską, tak słowa o "The Voice of Poland" mogą zaskakiwać.

Do tej pory nie było pewne, czy i kiedy wróci nowy sezon "The Voice of Poland". W finale edycji Tomasz Kammel i Olek Sikora nie zapowiedzieli nowego sezonu. TVP nie wydała też żadnego komentarza.

Baron natomiast nie dość, że stwierdził, że program wraca za rok, to wprost zasugerował, że wraca do niego wraz z Tomsonem (składy trenerskie potwierdzane są zazwyczaj na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć do formatu).

Wywołała przez trenera Becky Sangolo również podziękowała za udział w programie, a szczególnie Tomsonowi i Baronowi, którzy "okazali jej wsparcie i miłość".

"Dziękuję całej ekipie, dzięki której ten spektakl mógł się odbyć. (...) To dopiero początek. Czekajcie na moją muzykę" - podsumowała.