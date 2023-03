"Miłosz Zarzeka ma 13 lat. Jego muzyczna przygoda zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy to rozpoczął naukę w szkole muzycznej w klasie gitary klasycznej. Obecnie uczęszcza na zajęcia do studia muzycznego w Lublinie. Poza śpiewaniem bardzo lubi spędzać czas w kuchni, na pieczeniu ciast, ciasteczek i tortów. W przyszłości chciałaby zostać śpiewającym cukiernikiem" - czytamy na stronie "The Voice Kids" .

13-letni Miłosz wykonał na scenie utwór Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty" w ciekawej, bardziej intymnej aranżacji, co oczarowało trenerów. Wszyscy odwrócili swoje fotele.



Trenerzy walczyli zaciekle o uwagę Miłosza. Cleo zdecydowała się wszystkich przekrzyczeć

"Świetnie zaśpiewałeś, emocjonalnie. Masz duży potencjał w głosie i tak dużo można z niego wycisnąć, że ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę ci wymyślać piosenki w mojej drużynie. Bardzo serdecznie cię do niej zapraszam" - stwierdziła Cleo.

"Wyczuwam, że jesteś dosłownie na chwilę przed mutacją. Że to cię zaskoczy. To się może wydarzyć nawet w trakcie tej edycji. Najlepiej jakby Miłosz przyszedł do nas to byś na bieżąco usłyszał różnicę przed i po mutacji" - komentowali Tomson z Baronem.

Gdy przyszedł czas na podjęcie decyzji, Cleo nie mogą wytrzymać napięcia i zaczęła wykrzykiwać imię Miłosza i to ostatecznie ją wybrał uczestnik.

"To był krzyk prosto z serca. Miałam to poczucie, że znowu pójdzie do kogoś innego. Zakochałam się w tym chłopaku, uważam, że ma świetną energię, jest fajnym człowiekiem i ma bardzo ciekawą barwę głosu" - komentowała swoje nietypowe zachowanie Cleo.

Wideo Miłosz Zarzeka - „Bo jesteś Ty” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6