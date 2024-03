Natasza Urbańska pod koniec lutego temu zadebiutowała w najnowszej odsłonie talent show z udziałem dzieci w wieku 8-14 lat. Jej pojawienie się w programie nie tylko zaowocowało zupełnie nową energią, ale również wskrzesiło w pozostałych trenerach wielką ciekawość na temat Nataszy, jej życia zawodowego oraz prywatnego.



Jaką jesteś mamą, tak dla swojej córeczki?" - zapytała Cleo podczas przerwy między występami kolejnych uczestników.

"Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć. To jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie" - skwitowała Natasza Urbańska, której 16-letnia córka występuje na deskach teatru muzycznego Buffo w musicalu "Metro".

Pozostali trenerzy od razu włączyli się do rozmowy starając się opisać 16-letnią córkę Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza.

"Ambitna, konkretna, perfekcjonistka" - wyliczali Cleo, Tomson i Baron.

"Ona jest ambitna, ona wie czego chce, ja jej tylko mogę w tym pomóc, to jej ułatwiam" - kontynuowała opowieść Natasza Urbańska.



Natasza Urbańska szczerze o pokoleniu jej córki. "Ma dystans i to jest fajne"

Trenerka "The Voice Kids" postanowiła też się pokusić o diagnozę pokolenia jej nastoletniej córki.

"Wiesz co, to młode pokolenie jest takie: "Mama, to przyjdzie, spokojnie, wiesz, nie wariuj". Ma dystans i to jest fajne, bo ja tego dystansu nie miałam bardzo, bardzo długo. Ja go złapałam w ogóle chyba po urodzeniu córki" - mówi Natasza Urbańska.