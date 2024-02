Jak wiadomo, siódma edycja "The Voice Kids" to ostatnia, którą prowadzi duet Ida Nowakowska - Tomasz Kammel. Zwolnieni prezenterzy TVP znaleźli się w ostatnim sezonie programu, gdyż ten nagrany był jeszcze przed kadrową rewolucją w stacji.

Na razie nie wiadomo natomiast, czy prezenterzy wrócą na finałowy odcinek na żywo.

Ida Nowakowska nie mogła powstrzymać śmiechu. Co zaskoczyło ją w "The Voice Kids"?

Nowakowska w "The Voice Kids" wielokrotnie zaskakiwana była przez uczestników programu, ale potrafiła z tego wybranąć. Tym razem sytuacja ją jednak przerosła. Gdy 14-letnia Marta Mąka do studia przyszła ze swoją kurą, Nowakowska parsknęła śmiechem.

"Przepraszam za spóźnienie, ale byłam na spacerze z kurą" - skomentowała uczestniczka, a prezenterka nie mogła z powodu śmiechu nic powiedzieć.

"To jest twoja kura. A jak ma imię?" - pytała Nowakowska, a gdy dowiedziała się, że kura nazywa się Ida, gwiazda poprosiła o przerwę.

"Mam kurę Roksanę, Viki, Anikę, Sarę i Idę, którą przywiozłam" - słyszeliśmy w tle komentarz uczestniczki, a po chwili zobaczyliśmy, jak Nowakowska otrzymała od rodziny Mąki jajka zniesione przez kurę Idę.

"To się nie dzieje. Nie wiem, co dalej" - mówiła krótko. Po chwili usłyszeliśmy głos Tomasza Kammela: "Przepraszam państwa za moją koleżankę Idę. Ale nie kurę Idę".



Marta Mąka zachwyciła w "The Voice Kids"

Ostatecznie jednak Marta Mąka nie została przyćmiona przez swoją kurę. Młoda wokalistka wykonała utwór Toni Braxton "Un-Break My Heart" i odwróciła wszystkie fotele.

"Wiesz, jak ty to emocjonalnie zaśpiewałaś? To jest po prostu sztos! Lubię z takimi głosami pracować, u mnie będziesz mogła spokojnie pracować" - komentowała Cleo.

"Nie bój się mnie, bo ja się nie będę chciała wrzucić w żaden układ choreograficzny. Ty śpiewasz emocje. Ciebie prowadzą emocje i to jest najpiękniejsze, co może wydarzyć się na scenie. Ja bym ci tylko oczy otworzyła do tego wszystkiego, żebyś mi się nie chowała" - stwierdziła natomiast Urbańska.

"Z twoimi dołami, z twoją wrażliwością, z twoją urodą. To będzie tak piękne, że wszyscy padną na kolana" - dodała trenerka.

Jednak jej słowa nie wystarczyły, bo 14-latka trafiła do drużyny Tomsona i Barona.



Kim jest Marta Mąka?

"Marta Mąka w wieku trzech lat razem z zespołem 'Dzieci Jarocina' (nawiązującym swoim repertuarem do Jarocin Festiwal) i starszym bratem Wiktorem zaśpiewała punkowy utwór 'Olewaj system' grupy Ga-Ga. Dziś Marta ma 13 lat, uczy się śpiewu i gry na pianinie; śpiewa też w scholi. Drugą jej pasją są górskie wędrówki. Od pięciu lat jest maniaczką Tatr. Zanim weszła na Rysy, oswajała się z łagodniejszymi szczytami w niższych górach. Trzecie jej hobby to zwierzęta. Marzy o wielkiej farmie, a tymczasem zajmuje się kilkoma kurami (każda ma imię) i przyjacielem - psem Hachiko. Od niedawna jest radną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie" - czytamy na stronie "The Voice Kids".