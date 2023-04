Mateusz Krzykała podczas przesłuchań w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Toma Grennana "Little Bit of Love" i zdobył uznanie dwóch foteli trenerskich. Pierwsza odwróciła się wyjątkowo zaintrygowana Cleo, chwilę później fotel Tomsona i Barona odwrócił się za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który wcisnął ich przycisk. Sam Kwiatkowski nie zdecydował się jednak odwrócić własnego krzesła.

Reklama

"Masz niesamowity wokal. Taki interesujący. Nie mogłam przestać się wsłuchiwać. Masz tyle fajnych smaczków w tej swojej emisji głosu, że już mam milion pomysłów, co dam ci do śpiewania. Dlatego pierwsza się odwróciłam" - mówiła Cleo. "Jesteś bardzo oryginalny" - dodał natomiast Kwiatkowski.



Droga Mateusza Krzykały do zwycięstwa w "The Voice Kids"

Tomson i Baron pytali się 13-latka, czy jego głos jest naturalnie z chrypką, czy to efekt mutacji. Gdy dowiedzieli się, że Mateusz ma taki głos od zawsze, poprosili go o inną piosenkę. Uczestnik zaśpiewał dla nich "One And Only" Adele.

Po chwili wybrał drużynę i zdecydował się na współpracę z Cleo. "Mateusz zainteresował mnie tym, jak niesamowicie szuka i kombinuje śpiewając. Ma olbrzymi potencjał, trzeba go jedynie bardziej otworzyć na publiczność" - tak trenerka wytłumaczyła, dlaczego odwróciła fotel.

W finale podopieczny Cleo najpierw zaśpiewał przebój "Man in the Mirror" Michaela Jacksona.

Wideo Mateusz Krzykała - "Little Bit of Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

"Z buta tu wszedłeś, kocham takich freaków, jak ty" - mówił Dawid Kwiatkowski. "Bądź sobą, nigdy się nie zmieniaj" - apelował Baron. "Uwielbiam, jak ty na tej scenie się poruszasz. To jest urocze, że dajesz się ponieść" - podsumowała Cleo.

Opiekunka 13-latka nie miała wątpliwości - to właśnie Mateusza zabrała do ścisłego finału, w którym zmierzył się z Mają Cembrzyńską z drużyny Tomsona i Barona oraz Alicją Górzyńską od Dawida Kwiatkowskiego. W walce o głosy telewidzów uczestnik zaśpiewał zaśpiewał "Easy On Me" Adele.

"Zabierz mnie do swojego świata, przepięknie" - mówił Dawid Kwiatkowski. "Jak nagrasz płytę, to tam będzie klucz do tego świata" - dodał Tomson. "Głęboki oddech, wszyscy są z ciebie bardzo dumni. Myślę, że skradłeś wiele serc, na pewno moje" - podsumowała Cleo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Krzykała po wygranej w "The Voice Kids": To był dla mnie ogromny szok INTERIA.PL

Mateusz Krzykała. Co dzieje się ze zwycięzcą "The Voice Kids"?

Mateusza Krzykałę można było gościnnie oglądać podczas jednego z odcinków przesłuchań w ciemno szóstego sezonu talent show TVP. Wtedy też Tomasz Kammel poinformował, że zwycięzca "The Voice Kids" z piątej edycji pracuje nad swoim debiutanckim materiałem.

Na pierwszy solowy utwór Krzykała kazał czekać aż rok. W końcu jednak uchylił rąbka tajemnicy i przedstawił premierową piosenkę o tytule "Samemu sobie". Jej telewizyjna premiera odbędzie się podczas finału "The Voice Kids" 29 kwietnia.



"Mój pierwszy singel opowiada o okresie w moim życiu, kiedy bardzo w siebie wątpiłem. Wpływ na to miało wiele rzeczy. Toksyczne relacje, niesprawiedliwy osąd, który podcinał mi skrzydła, to wpływało na poczucie własnej wartości. Cieszę się, że mogłem w tej piosence wyrazić siebie i swoje emocje" - opowiada o premierowym numerze.

Słowa razem ze zwycięzcą programu napisał Juliusz Kamil, w przeszłości uczestnik "The Voice of Poland". To również on stworzył muzykę i był producentem singla.