Do zaskakującej sytuacji doszło podczas występu Basi Barańskiej. 8-letnia uczestniczka wykonała utwór "You Drive Me Crazy" Britney Spears. Nie odwróciła jednak żadnego fotela.

Gdy trenerzy zostali automatycznie odwróceni po występie i zaczęli tłumaczyć się, dlaczego nie zdecydowali się przycisnąć przycisków, doszło do niespodziewanej wpadki na planie programu.

Wpadka w "The Voice Kids". Co przestraszyło Dawida Kwiatkowskiego?

"Ale się świecisz. Twój blask nas powala tutaj. Jesteś wspaniała" - mówił Dawid Kwiatkowski i pewnym momencie, gdy mocno oparł się na trenerskim pulpicie, doszło do niewielkiej usterki na jego fotelu.



Z fotela odpadł fragment oświetlenia. Neon upadając przestraszył trenera. "Baśka, ja po twoim występie zniszczyłem fotel" - komentował Kwiatkowski.

Z pomocą trenerom przyszedł Baron, który stwierdził, że wie jak ponownie przymocować neon do fotela. "Ja ci to naprawię. Jestem technikiem 'The Voice'. Mam na chacie takie lampki" - komentował trener i uporał się z problemem zanim na planie pojawiła się obsługa techniczna.

Następnie trenerzy zamienili się miejscami, a na koniec zaśpiewali fragment "You Drive Me Crazy" z uczestniczką i wykonali do tego specjalną choreografię taneczną.

Nowe studio "The Voice"

Przypomnijmy, że "The Voice Kids" nagrywany jest w nowym studiu programów "The Voice", który swoją premierę miało podczas ostatniego sezonu "The Voice of Poland" w 2022 roku.



"Scena muzycznego talent show Dwójki została obudowana ekranami LED o powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Łączna długość scenicznej konstrukcji aluminiowej, na której zainstalowano sprzęt, wynosi tysiąc metrów. Ponad 1800 punktów świetlnych i 1,2 kilometra taśm ledowych mają zapewnić widzom niespotykane doznania wizualne. Całkowicie zautomatyzowana scenografia z elementami, które dzięki mapowaniu stają się dodatkowymi ekranami wyświetlającymi projekcje jest połączona ze sobą kablami o łącznej długości 30 kilometrów" - można było przeczytać w oficjalnej prezentacji studia.