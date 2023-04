Podczas bitew w "The Voice Kids" Marcelina Albrycht, Sandra Wawer i Antonina Witkosz wykonały utwór "Lost On You" LP.



Trenerzy nie kryli zachwytów nad uczestniczkami po ich występie.



"Każda z was pokazała zupełnie inną stronę, zupełnie inną nutę świata i to jest ciekawe. Jeżeli miałbym wybierać ostatecznie, to Marcelinka najbardziej mnie porwała w tym utworze" - mówił Tomson.

"Gratuluję przygotowanych harmonii w trzech głosach. Tam się przepięknie zmieniało z akordami, czuć, że włożyłyście w to ogrom pracy. Jeżeli ja miałbym zdecydować, co kompletnie nie ma znaczenia, to najbardziej urzekł mnie głos Marceliny" - dodał Baron.



"Wybrałabym Marcelinę za to że - wydaje mi się - najpewniej czuła się na scenie. Bardzo dobrze miałaś postawiony głos i z tobą czułabym się najbezpieczniej idąc dalej" - komentowała Cleo.



Dawid Kwiatkowski nie potrafił natomiast podjąć decyzji, kto powinien trafić do kolejnego etapu."Naprawdę nie wiem, co zrobić. Nie mam pojęcia. Jestem naprawdę rozdarty, bo nie wiem za czym powinienem pójść" - mówił, a ostatecznie postawił na Antoninę Witkosz.



Widzowie niezadowoleni z decyzji Kwiatkowskiego. "Poniosło go"

Takiej decyzji Kwiatkowskiego nie potrafili zrozumieć komentujący widzowie.



"Marcelina była najlepsza to ona powinna przejść dalej", "To jest przykład ewidentnej niesprawiedliwości. Marcelino, byłaś najlepsza. Dla nas wygrałaś po raz kolejny", "Marcelina ratowała swoim wykonaniem ten występ, nie wierzę że jej nie wybrał, taki głos", "Marcelina była fenomenalna... Z każdą edycją ten program coraz bardziej mnie zawodzi", Chyba go poniosło nie w tą stronę, co trzeba...przecież ten występ zdominowała Marcelina" - pisali wzburzeni widzowie.



Po licznych pochwałach w stronę Albrycht głos w komentarzu zabrał natomiast jej nauczyciel śpiewu.



"Jako pedagog śpiewu Marceliny jestem z niej bardzo dumny. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa skierowane do Marceliny. To tylko nas utwierdza w przekonaniu o ciężko wykonanej pracy i słuszności tego, co robimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich" - napisał Krzysztof Zajdel.