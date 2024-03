Kacper Starzomski w "The Voice Kids" ceniony utwór grupy Queen, który trafił na płytę "A Day at the Races" z 1976 roku. 14-letni uczestnik odwrócił swoim występem wszystkie fotele. Pierwsi odwrócili się Baron z Tomsonem.

Decyzję o wciśnięciu przycisku podjął Tomson, który jest wielkim fanem Queen i Freddiego Mercury'ego.



Tomson porównuje 14-latka z "The Voice Kids" do Freddiego Mercury'ego

"No chłopie, ale dałeś" - stwierdził Tomson. "Kacper, łogień. Ale nie ogień, tylko taki pisany przez Ł" - dodał Baron.

Reklama

"Tak odśpiewać hymn. Bo ta piosenka to opoka. Znamy to w wykonaniu Freddiego, znamy to w wykonaniu George'a Michaela z Wembley, było tego naprawdę dużo. Ale dzisiaj znamy to z wykonania Kacpra. I to już nigdzie nie pójdzie w zapomnienie. Po tym, co usłyszeliśmy, chcielibyśmy, abyś dołączył w nasze skromne progi" - komplementował młodego wykonawcę Tomson.

"Jak usłyszeliśmy to pomyśleliśmy, że albo to będzie dramat albo totalny zachwyt. Masz nasze pełne zaufanie" - dodał Baron.

"Masz taką pewność. Czułam się o ciebie spokojna. Z łatwością dźwigasz te niełatwe dźwięki. Olbrzymi potencjał" - dorzuciła Cleo. "Żeby zaśpiewać Queen trzeba mieć dużo odwagi, dużo tupetu albo dużo talentu. I ty masz to wszystko" - podsumowała Natasza Urbańska.

Po chwili dyskusji wszyscy trenerzy zaśpiewali z uczestnikiem kolejny wielki przebój Queen - "We Are The Champions". Gdy nadszedł natomiast czas decyzji, Kacper wybrał na swoich trenerów Tomsona z Baronem.

Kim jest Kacper Starzomski?

Na stronie "The Voice Kids" możemy przeczytać, że muzyka 14-letniemu Kacprowi "towarzyszy od zawsze", a on sam śpiewa od 12. roku życia. "Marzy o karierze artysty rockowego. Najbardziej lubi ostre brzmienia, ale nie stroni też od utworów klasycznych. Aktualnie uczy się w liceum ogólnokształcącym oraz w państwowej szkole muzycznej, w której doskonali swoje umiejętności" - napisano.

Oprócz tego Kacper udziela się też w teatrze amatorskim oraz sporadycznie występuje w jednym z lokalnych chórów.