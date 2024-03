Julia Sionek podczas swojego występu w "The Voice Kids" wykonała utwór Lenki "The Show". Ostatecznie udało jej się odwrócić trzy fotele. Dziewczynką zachwycona była zwłaszcza Natasza Urbańska.

Urbańska rozczarowana zasadami "The Voice Kids". Co odpowiedzieli jej Tomson z Baronem?

"Julka, było różnie. Były momenty niepewności w tej piosence, ale ogólnie poradziłaś sobie bardzo dobrze. A jak się odwróciłam i zobaczyłam, jak scena cię kocha i jak się na tej scenie zachowujesz, to byłam spokojniejsza" - komentowała Cleo.

Reklama

"Żałuję, że my w ogóle siedzimy tyłem. To jest w ogóle bez sensu" - zaczęła Urbańska. "Masz guzik, który odwraca i można siedzieć przodem" - ripostował Baron.

"Ale wiesz, o co chodzi. Próbuję sobie coś wyobrazić i później nagle odwracam się i widzę taką, czarującą, piękną dziewczynę, która robi tutaj sporo aktorsko. Chciałabym zobaczyć to wszystko od początku" - kontynuowała Urbańska.

"To włącz telewizor w sobotę o 20" - nie przestawał dogadywać trenerce Baron. "Scena to jest miks tego, jak na scenie się wygląda, jak na tej scenie się czuje, jaką ma się energię, jaką charyzmę" - nie poddawała się trenerka.



"Dlatego to jest 'The Voice', żeby nic innego nas nie rozpraszało" - tłumaczył jej Tomson. Ale Urbańska nie była zadowolona. "Mnie to dalej denerwuje" - zakończyła ten temat.



"Jesteś mieszanką różnych emocji" - mówił już do uczestniczki Tomson. Kogo natomiast wybrała Julka?

Sionko postawiła na współpracę z Nataszą, czym zaskoczyła samą trenerkę.

Kim jest Julia Sionek?

"Julia ma 10 lat. Śpiewanie jest jej największą pasją. Od niemal czterech lat śpiewa w Krakowskim Chórze Dziecięcym. Uczęszcza na indywidualne lekcje śpiewu oraz lekcje gry na pianinie. Marzy o występach na największych scenach w Polsce - najchętniej w duetach z największymi polskimi artystami. Uwielbia wymyślać swoje stylizacje na koncerty" - czytamy na stronie "The Voice Kids".