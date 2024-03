W TVP możemy oglądać już siódmą edycję programu "The Voice Kids". Obok dyskusji na temat muzyki i występów uczestników, często pojawia się inny pretekst do życiowych rozmów między trenerami programu.

W odcinku, który zostanie wyemitowany w Wielką Sobotę, Cleo z lekkim zdumieniem, zauważyła jak często sięgamy po telefony komórkowe. "Jezu, ja znowu w tym telefonie. Ja tego nie kontroluję. Ile poświęcacie czasu w telefonie dziennie? Tak serio!" - zapytała kolegów z trenerskiej ławy.

"The Voice Kids": Trenerzy show TVP szczerze o uzależnieniu. "Ja tego nie kontroluję"

Okazuje się, że problem z kontrolowaniem czasu spędzonego w telefonie ma także Baron! "Ja sobie nawet ostatnio założyłem limit używania telefonu i codziennie go przedłużam. Mam z tym problem, jestem w to zaangażowany mocno powiedziałbym" - wyznał szczerze muzyk.

Wśród trenerów, Tomson okazał się być tym, który uchronił się przed wpływem cyfrowego świata. "Jestem zdrowy jeszcze" - wyznał z uśmiechem.

Rozmowa trenerów o telefonach komórkowych stała się okazją do wspomnień o czasach, w których głównym narzędziem komunikacji były telefony stacjonarne. "Wiecie, żyliśmy w czasach kiedy nie było komórek. Jak to się wtedy robiło? Jak to działało? - pytała zdumiona Cleo.

"Pamiętam, jak jeszcze w liceum miało się pierwsze miłości i na tym telefonie na kablu: 'Cześć, no ja też tęsknię', a matka słuchała tego w kuchni" - wspomniał z nutą nostalgii Baron, który wspólnie z Tomsonem i pozostałymi trenerami w nowym odcinku "The Voice Kids" wybiorą muzyczne perełki do swoich drużyn.