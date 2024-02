Przypomnijmy, że Tomasz Kammel stracił pracę w TVP w drugiej połowie stycznia. Przestał być prowadzącym "Pytania na śniadanie", wszystko na to wskazuje, że nie będzie też gospodarzem "The Voice of Poland".

"Obawę o to, czy praca będzie, czy nie będzie, ma każdy człowiek, który pracuje. Bardziej więc chodzi o to, żeby robić swoje. Ja jestem największym fanem piosenki Wojciecha Młynarskiego i przez 27 lat w mediach, gdy jakiekolwiek zmiany miały miejsce, to motto 'róbmy swoje' zawsze mi najlepiej i najbardziej pomagało" - mówił pod koniec 2023 roku agencji Newseria Lifestyle Kammel.

Reklama

Tomasz Kammel komentuje zwolnienie z TVP. "Mam do was pytanie"

Z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia gwiazdor telewizji opublikował długi post na temat jego odejścia z TVP.

"Prasa kolorowa i internet pełne są informacji o spektakularnych zwolnieniach postaci znanych z ekranu. Słowa ‘zwolniony’, ‘wyrzucony’ odmieniane są przez wszystkie przypadki. Oni piszą, wy czytacie. Ciągle to samo, ale podawane w nowym kontekście. Po to żeby klikać i klikać, bo przecież wiadomo - utrata pracy to według badań jedno z najbardziej stresujących doświadczeń" - rozpoczął.



Ale zatrzymajmy się na chwilę. Mam do was pytanie. Czy gdy czytacie o znanych osobach zwalnianych z pracy, przychodzi wam do głowy pytanie ‘A co ja bym zrobił/zrobiła, gdyby to mnie zwolnili?’ I jeszcze jedno. Czy pojawia się w tym niepokój?" - kontynuował.



"Autorom tych publikacji chodzi właśnie o to byście się bali, bo wtedy chętniej znowu coś takiego przeczytacie. Tak działa przewrotna ludzka natura. Problem w tym, że ten strach kawałek po kawałku odkłada się w waszych ciałach i może kiedyś osłabić zdrowie. Stres, lęk, nadmiar dopaminy to cisi zabójcy. Jeśli czytacie (choćby o mnie) informacje, które wywołują w was lęk i pytanie: ‘A co ja bym zrobiła / zrobił gdyby mnie to spotkało?’ pamiętajcie, najprawdopodobniej jesteście bezlitośnie manipulowani i wykorzystywani dla klikalności" - zakończył.

Zdjęcie Tomasz Kammel i Cleo / Piotr Podlewski / AKPA

To nie koniec. Tomasz Kammel zapowiada ostatni program w TVP

Wiadomo, że Tomasza Kammela i Idę Nowakowską zobaczymy w szóstym sezonie "The Voice Kids", gdyż wszystkie odcinki poza drugą częścią finału nagrywane są z dużym wyprzedzeniem. Nie wiadomo tez, czy prezenterzy wrócą na jeden odcinek transmitowany na żywo.

Gwiazdor telewizji zapowiedział już nowy sezon programu ze swoim udziałem na swoim Instagramie.

"Ja wiem wszystko, noooo prawie wszystko. Wy natomiast nie wiecie nic. I szczerze wam tej niewiedzy zazdroszczę. To co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy i przeżyliśmy podczas przesłuchań w ciemno do najnowszej edycji 'Voice Kids' mogę opisać śmiało jako szczękoopadające wrażenie. Nie wiem, skąd te dzieci się biorą, nie wiem, kto je uczy śpiewać, ale wiem, że to prawdziwi profesjonaliści, którzy ani na chwilę nie stracili dziecięcego uroku" - opowiadał o nowym sezonie "The Voice Kids".

"Poziom tego programu jest tak wysoki, że na nic nie trzeba tam przymykać oka. Co byłoby zresztą trudne, bo oczy będziecie mieli często bardzo szeroko otwarte ze zdziwienia i zachwytu. Trwają przygotowania do emisji pierwszego odcinka. Ja w dziupli lektorskiej nagrywam komentarze, a cała ekipa zaciera ręce i czeka, żeby pokazać wam te nasze śpiewające skarby" - dodał.