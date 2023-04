W "The Voice Kids" trwają Bitwy. Podczas drugiego odcinka tego etapu widzowie zobaczyli podopiecznych Tomsona i Barona.

18 uczestników talent show zostało podzielonych na sześć występów. Młodzi uczestnicy na scenie pojawiali się jako trio.



Liderzy grupy Afromental rozpoczęli Bitwy w słynnym rockowym przeboju "Sweet Child O' Mine" grupy Guns N' Roses .

Reklama

Wideo Tomson, Baron i ich drużyna - „Sweet Child O’ Mine” - Bitwy | The Voice Kids Poland 6

Na scenie jako pierwsze pojawiły się Ania Laskowska, Daria Malicka i Julia Dąbrowska, które zaśpiewały "Promise Me" Beverley Craven. Do dalszego etapu awansowała Ania Laskowska.

Wideo Malicka, Dąbrowska, Laskowska - „Promise Me” - Bitwy | The Voice Kids Poland 6

W kolejnych bitwach zmierzyli się Mia Piaskowska, Maks Piwko i Justyna Rawska ("What is love") oraz Maja Kryj, Adam Bartkiewicz i Marysia Majewska ("1000 metrów nad ziemią" Mroza). Z tego zestawu Tomson i Baron przepuścili Maksa Piwko oraz Marię Majewską.

W polskiej edycji "The Voice Kids" jeszcze nie było takiej bitwy - w przeboju "I'll Be There" Mariah Carey wystąpili Tercet Madam (Marysia Chwastek, Maja Zagrodzka i Hania Maciejczyk) oraz Helenka Włodarczyk i Dominik Komander. "Zapisujemy teraz karty historii" - podkreślił Baron. Razem z Tomsonem postawili na Helenkę Włodarczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Bitwa u Barona i Tomsona. Trenerzy słuchali, jak zaczarowani! TVP

O dalsze etapy rywalizowali jeszcze Aurelia Radecka, Marcel Tułacz i Emilka Ferenc ("Za szkłem" zespołu Bracia) oraz Kinga Kipigroch, Patrycja Moneta i Kornelia Woźniak ("Hold My Hand" Lady Gagi). Trenerzy przepuścili Marcela Tułacza i Kingę Kipigroch.

Wideo Kipigroch, Moneta, Woźniak - „Hold My Hand” - Bitwy | The Voice Kids Poland 6

"The Voice Kids": Baron i Tomson w etapie Sing Off

W kolejnym odcinku, nazwanym Sing Off, uczestnicy zaśpiewali swoje utwory z przesłuchań w ciemno. Następnie trenerzy musieli zdecydować, kogo zabierają do ścisłego finału. Liderzy grupy Afromental ostatecznie postanowili, że dalej przechodzą Ania Laskowska ("Piosenka światłoczuła" Natalii Kukulskiej), Marcel Tułacz ("Małe szczęścia" Kuby Badacha i Roberta Jansona) oraz Kinga Kipigroch ("My heart will go on" Celine Dion).