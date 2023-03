Viktoria Tsariuk ma 13 lat. Urodziła się w Kijowie. Ukończyła Kijowską Szkołę Sztuki Dziecięcej im. S.Turczaka w klasie wokalu i fortepianu. Przyjechała do Polski wraz z mamą i babcią po wybuchu wojny w Ukrainie.

"Wszystko się zmieniło. Pierwsze 5 dni były najbardziej straszne. Obok mojego domu było bardzo dużo wybuchów. Bałam się, że stanie się coś z moimi rodzicami" - opowiadała uczestniczka i zdradziła, że jej ojciec został w Ukrainie, gdzie jest wolontariuszem.

Zaśpiewała po ukraińsku. Cleo zaczęła płakać

Przed trenerami w "The Voice Kids" Viktoria wykonała utwór Olivii Rodrigo "Good 4 U" i odwróciła wszystkie fotele.



"Kochana, to co zrobiłaś na scenie, to był totalny ogień. I jak weszłaś na te wyższe dźwięki, to chwyciłaś mnie za serce" - stwierdziła Cleo.

Baron zapytał natomiast uczestniczkę, czy mogłaby zaśpiewać im coś spokojniejszego. Tsariuk zaśpiewała po ukraińsku, a w oczach Cleo pojawiły się łzy.

"Jesteś gotowa na ten program, zdecydowanie. Jesteś utalentowana, obyta ze sceną, ale cieszę się, że występujesz na tej" - dodał Dawid Kwiatkowski i to właśnie do jego ekipy trafiła uczestniczka.



Wideo Вікторія Царюк | "Good 4 U" | Występ i Opinie Trenerów | The Voice Kids Poland 6

Burza w komentarzach po występie w "The Voice Kids". Widzowie bronią uczestniczki

Widzowie docenili występ 13-letniej Viktorii, jednak pod jej zdjęciem na Facebooku na profilu "The Voice Kids" pojawiło się kilka obraźliwych komentarzy (niektóre z nich już zniknęły). W obronie uczestniczki stanęli jednak widzowie, który domagali reakcji ze strony moderacji.

"Mam nadzieje, że ktoś zablokuje albo usunie chamskie komentarze. ‘The Voice Kids’, zróbcie coś tym’" - apelowała jedna z internautek.

"Patrzę na te reakcje i wstrętni ludzie jesteście. (...) Okropne zachowania co poniektórych" - broniła Viktorię inna internautka.