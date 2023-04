Daria Malicka, Julia Dąbrowska i Anna Laskowska rozpoczynały bitwy w "The Voice Kids" w drużynie Tomsona i Barona. Uczestniczki otrzymały do wykonania trudny utwór "Promise Me" Beverly Craven.

Na próbach początkowo młode wokalistki nie bardzo radziły sobie z piosenkami, a trenerzy oraz współpracująca z nimi nauczycielka śpiewu Ola Nowak, musieli sporo pracować nad tym, aby nastolatki wypadły dobrze na scenie.

Porywające wykonanie w "The Voice Kids". Uczestniczka zalała się łzami

Występ tria docenili trenerzy oraz publiczność. Emocje wzięły górę już po zakończeniu piosenki, a Anna Laskowska nie kryła łez. Skomentowała to Cleo.

"Ja się zawsze wzruszam, gdy wy się wzruszacie, bo to jest takie piękne, że muzyka was porywa i dotyka prosto w serducho. Ale to są łzy szczęścia i to jedyne, na które pozwalamy w tym programie. Zaczęłyście przepięknie i to bardzo mocne rozpoczęcie bitew. Najbardziej zwróciła na mnie uwagę Ania" - stwierdziła. "Dziewczyny brawo, wspaniałe trio" - dodał Dawid Kwiatkowski.

"Zaśpiewałyście przepięknie i to jest takie miłe, że reprezentując naszą grupę, wszyscy możemy podpisać się pod tym występem i tak rozpocząć dzisiejszy wieczór" - komentował Baron.

"To już jest prawie dorosłe trio więc pogadajmy jak dorośli, mimo że program traktuje o dziecięcym śpiewaniu, niech państwo nie zostaną wprowadzeni w błąd. Podjąć decyzję musieliśmy i ją podjęliśmy, więc dalej zabieramy ze sobą Anię" - poinformowali wszystkich Tomson z Baronem.

Ta decyzja sprawiła, że już mocno wzruszona uczestniczka, która przeszła dalej, wybuchła płaczem ponownie. "Było tam bardzo wiele pracy, szacunek sceniczny i czystość, intonacja, wszystko tip top, perfekt" - komentowali już po występie trenerzy.