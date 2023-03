Widzowie "The Voice Kids" na początku poznali 12-letnią Kingę Kipigroch jako bardzo cichą, nieśmiałą dziewczynkę. Wyemitowano fragment zza kulis, w którym poproszono ją, aby mówiła nieco głośniej, gdyż trudno było ją zrozumieć.

"Mówisz bardzo cichutko, jak dziewczynka, która siedzi gdzieś pod miotłą. Chciałabym, abyś wyszła z tego kąta, spod miotły i zaśpiewała odważnie i pięknie. Tak jakbyś chciała pokazać całemu światu, jak bardzo jesteś odważna" - opowiadała jej instruktora głosu przed jej występem.

"Kinga jest osobą delikatną, wrażliwą, ale jest też osobą, która stawia sobie w życiu cel i stara się do niego dążyć" - mówiła o Kindze jej mama. Wszystko jednak zmieniło się, gdy 12-latka pojawiła się na scenie.

"Gdy śpiewam, to jestem osobą silną i mocną" - stwierdziła. I taką ją też na scenie usłyszeli trenerzy oraz widzowie.

Kinga Kipigroch śpiewa Celine Dion, a trenerzy szaleją

12-latka zaśpiewała utwór "My Heart Will Go On" Celine Dion i odwróciła trzy fotele. Trenerzy natychmiast zaczęli szaleć na swoich fotelach i odtwarzali słynną scenę z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.

"Co tu się działo?! Wszystko się działo! Przede wszystkim chciałabym ci pogratulować, że pociągnęłaś tę piosenkę patrząc na to wszystko, co tu wyprawialiśmy. Ja bym już 10 razy się zdekoncentrowała. I dziękuję ci, że zabrałaś mnie do świata, w którym byłam totalnie zakochana, jak byłam w twoim wieku" - mówiła Cleo.

"Jest to numer niełatwy, a ten ostatni dźwięk to nie wiedziałem, kiedy skończysz, ale to tylko świadczy o tym, jak dobrze przygotowana jesteś" - dodał Dawid Kwiatkowski.

"Co ciekawe jesteś bardzo nieśmiała, mówisz cichutko, ale jak rykniesz tym głosiskiem... Jestem ciebie na maksa ciekawa, bo chciałabym cię odkryć" - stwierdziła Cleo.



Widzowie zachwyceni "polską Celine Dion"

Kinga zdecydowała się na dołączenie do drużyny Tomsona i Barona. Widzowie natomiast nie kryli zachwytów nad jej występem w komentarzach na stronie "The Voice Kids".



"Cicha i delikatna, a zgniotła konkurencję jak nikt", "Skradła moje serce i już mam swoją faworytkę do końca", "Niewiarygodne. Chyba nikt nie spodziewał się takiego występu", Dziewczyno, jesteś niesamowita. Będziesz wielką gwiazdą", "Ten głos, petarda!", "Ta edycja jest wyjątkowa, bogata w świetne głosy. Kinga na dziś, według mnie, przebiła wszystkich. Jest rewelacyjna" - pisali oglądający "The Voice Kids".