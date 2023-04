Miłosz Zarzeka wraz z Polą Płowiak i Marysią Stacherą dotarł do finału 6. edycji "The Voice Kids" . Cleo postawiła na uczestnika po jego niesamowitym wykonaniu utworu "Bo jesteś Ty" Krzysztofa Krawczyka .

Podczas sing-offu uczestnicy wykonywali piosenki z przesłuchań w ciemno. Miłosz ponownie wykonał więc przebój zmarłego dwa lata temu wokalisty i oczarował całą salę. Trenerzy z zachwytem oglądali występ 13-letniego wokalisty, a Baron i Tomson spoglądali na siebie z niedowierzaniem.



Cleo i widzowie oczarowani talentem 13-letniego Miłosza. Wygra "The Voice Kids"?

Cleo była głęboko poruszona występem Miłosza.

"Miłosz, powiem ci, że ja miałam ciary, jak ty śpiewałeś. Myślę, że to jest ten moment, ten czas, że powinieneś uwierzyć w to, co się dzieje. Bo tu się dzieją bardzo poważne rzeczy, ty zawładnąłeś naszymi emocjami. I jak pojawiają się te magiczne ciarki, na plecach, na rękach, wszędzie, to dla mnie jest to oznaka tego, że wchodzisz do naszych serc z kopa. Jesteś czarodziejem emocji i bardzo ci za to dziękuję" - komplementowała młodego wokalistę.

Również widzowie byli pod ogromnym wrażeniem talentu 13-latka.

"Ta edycja jest wyjątkowa, same talenty. Jak śpiewał Miłosz to miałam ciary i łzy w oczach", "Za każdym razem gdy słucham wykonania Miłosza ‘Bo jesteś ty’ mam ciary".

"Miłosz najpiękniejsza wersja i wykonanie tej piosenki", "Jak dla mnie lepsza od oryginału, normalnie rewelacja", "Aż się łezka zakręciła" - pisali wzruszeni widzowie.