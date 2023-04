12-letnia Emilia Franica podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" wykonała utwór Shawna Mendesa "When You're Gone", który opowiadał o rozstaniu z Camilą Cabello.

Swoim wykonaniem uczestniczka odwróciła tylko jeden fotel. Do współpracy z młodą wokalistką zgłosił się jedynie Dawid Kwiatkowski. Tomson i Baron mimo kilku komentarzy podczas występu ostatecznie się nie odwrócili.

Emilia Franica zachwyca podczas bitew w "The Voice Kids". Tomson i Baron o swoim błędzie

Podczas występu w bitwach Franica wystąpiła razem Nikolą Struk i Mają Golańską. Trzy uczestniczki wykonały piosenkę "Testosteron" Kayah i zachwyciły trenerów swoją interpretacją.

Przy ocenianiu uczestniczek głos zabrał Baron, który przyznał, że bardzo żałuje razem z Tomsonem swojej decyzji z poprzedniego etapu.

"Jeśli chodzi o Emilię, to nie wiem, gdzie my byliśmy na etapach blind, chyba na przerwie obiadowej. Albo byliśmy blind and deaf. Absolutnie żałuję, Tomson też. Emilia dla nas jest to głos, który jest ponad przeciętną. Zasługuje na to, żeby rozbrzmiewał więcej bardziej głośniej" - komentował.

Franica awansowała do kolejnego etapu, a w sing-off musiała uznać wyższość Martyny Gąsak, Miłosza Skierskiego oraz Leona Olka.