14-letnia Nikola Struk w "The Voice Kids" podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Szukaj mnie" Edyty Geppert, znany m.in. z filmu "Kogel Mogel".

Uczestniczka odwróciła dwa fotele. W ostatniej chwili zrobili to Dawid Kwiatkowski oraz Tomson z Baronem. Cleo tego nie uczyniła i widać było, że wahała się do ostatniej chwili. Nastolatka, gdy zobaczyła, że jednak zostaje w programie, wybuchła płaczem.

"Już myślałaś, że się nie odwrócimy!" - mówił do uczestniczki Kwiatkowski. "Była to wspaniała wersja tego utworu. Zrobiłaś to fajnie, po swojemu, inaczej. Były dwa momenty, jak wypadałaś z toru, ale szybko wprowadziłaś ten swój wagon zwany głosem z powrotem na swój tor" - komentował trener.



Cleo przyznaje się do fatalnej pomyłki

Po chwili głos zabrała Cleo, która przyznała, że nieodwrócenie fotela było poważnym błędem z jej strony.

"Muszę się pierwszy raz uderzyć w serducho, że żałuje, że się nie odwróciłam. Wiesz, to są takie momenty, że mamy tak niewiele czasu, żeby was przeskanować i wyobrazić w drużynach. Po prostu mamy kotłujące się myśli. No i ja dałam ciała, bo jesteś świetna" - wyznała Cleo.

Tomson zaproponował natomiast uczestniczkę pracę nad jej dolnym wokalem. Dodał bowiem, że sam robi to od jakiegoś czasu. "Krzyczeć to ja lubię, ale żeby się uspokoić i ułożyć cały aparat mowy tak, aby było stabilne, bo to wszystko kwestia uspokojenia się i uspokojenia organów w środku, które masz. Jeśli chcesz popracować nad tym, to zapraszamy do naszej drużyny" - stwierdził.

Struk ostatecznie jednak zdecydowała się na współpracę z Kwiatkowskim.



Kim jest Nikola Struk?

"Nikola Struk ma 14 lat. Jej przygoda z muzyką zaczęła się już w przedszkolu, gdzie po raz pierwszy wzięła udział w konkursie piosenki. Od tamtej pory muzyka stała się nieodłącznym elementem jej życia. Nikola doskonali swój talent na zajęciach wokalnych w Centrum Kultury w Dobrym Mieście oraz w studiu wokalnym w Pałacu Młodzieży w Olsztynie" - czytamy na stronie "The Voice Kids".